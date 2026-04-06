Після удару по Одесі Естонія закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав до посилення санкцій проти Росії після ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Маргус Тсахкна у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Одесу. За попередніми даними, загинули щонайменше три людини, серед них – молода жінка з дворічною дитиною та ще одна 53-річна жінка.

Читайте: Сибіга закликав посилити санкції проти Росії через ризики ескалації в Європі

Реакція Естонії

Глава МЗС Естонії наголосив, що міжнародної реакції у вигляді "глибокого занепокоєння" вже недостатньо.

За його словами, поки Росія отримує доходи від експорту нафти та газу, вона продовжує фінансувати війну.

"Без нових пакетів санкцій ми даємо Росії можливість і далі вбивати дітей. Мовчання та байдужість коштують людських життів", – заявив Тсахкна.

Він підкреслив необхідність більш жорстких економічних обмежень, щоб зупинити подальшу агресію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно посилити тиск на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, - Макрон