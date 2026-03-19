Сибіга закликав посилити санкції проти Росії через ризики ескалації в Європі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити санкції та арештовувати тіньовий флот Росії через загрозу Європі: він наполягає на ухваленні 20-го пакету санкцій ЄС.
Зростання цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході може підвищити ризики ескалації Російської агресії в Європі.
Про це заявив Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Щоб пом'якшити цей вплив, тиск на Росію слід не зменшувати, а навпаки різко посилити", - наголосив Сибіга.
За його словами, необхідно діяти рішуче, зокрема щодо російського тіньового флоту: танкери слід не лише зупиняти, а й арештовувати. Також міністр закликав розширити індивідуальні санкції та запровадити заборону на в’їзд до ЄС для російських бойовиків.
Окремо він зазначив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути ухвалений без зволікань.
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