Сибіга закликав посилити санкції проти Росії через ризики ескалації в Європі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити санкції та арештовувати тіньовий флот Росії через загрозу Європі: він наполягає на ухваленні 20-го пакету санкцій ЄС.

Зростання цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході може підвищити ризики ескалації Російської агресії в Європі.

Про це заявив Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Щоб пом'якшити цей вплив, тиск на Росію слід не зменшувати, а навпаки різко посилити", - наголосив Сибіга.

За його словами, необхідно діяти рішуче, зокрема щодо російського тіньового флоту: танкери слід не лише зупиняти, а й арештовувати. Також міністр закликав розширити індивідуальні санкції та запровадити заборону на в’їзд до ЄС для російських бойовиків.

Окремо він зазначив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути ухвалений без зволікань.

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