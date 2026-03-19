УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
533 0

Сибіга закликав посилити санкції проти Росії через ризики ескалації в Європі

Сибіга закликав посилити санкції проти РФ через ризики ескалації в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити санкції та арештовувати тіньовий флот Росії через загрозу Європі: він наполягає на ухваленні 20-го пакету санкцій ЄС.

Зростання цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході може підвищити ризики ескалації Російської агресії в Європі.

Про це заявив Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Щоб пом'якшити цей вплив, тиск на Росію слід не зменшувати, а навпаки різко посилити", - наголосив Сибіга.

За його словами, необхідно діяти рішуче, зокрема щодо російського тіньового флоту: танкери слід не лише зупиняти, а й арештовувати. Також міністр закликав розширити індивідуальні санкції та запровадити заборону на в’їзд до ЄС для російських бойовиків.

Окремо він зазначив, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути ухвалений без зволікань.

Також читайте: Не можна виключати, що ІПСО РФ на Закарпатті скоординована з передвиборчою кампанією Орбана, - Сибіга

Автор: 

Європа (2519) росія (70572) санкції (13235) Сибіга Андрій (1017)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 