Сибига призвал усилить санкции против России из-за рисков эскалации в Европе
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ужесточить санкции и арестовывать теневой флот России из-за угрозы Европе: он настаивает на принятии 20-го пакета санкций ЕС.
Рост цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке может повысить риски эскалации российской агрессии в Европе.
Об этом заявил Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Чтобы смягчить это влияние, давление на Россию следует не ослаблять, а наоборот резко усилить", — подчеркнул Сибига.
По его словам, необходимо действовать решительно, в частности в отношении российского теневого флота: танкеры следует не только останавливать, но и арестовывать. Также министр призвал расширить индивидуальные санкции и ввести запрет на въезд в ЕС для российских боевиков.
Отдельно он отметил, что 20-й пакет санкций Европейского Союза должен быть принят без промедления.
