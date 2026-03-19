Сибига призвал усилить санкции против России из-за рисков эскалации в Европе

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ужесточить санкции и арестовывать теневой флот России из-за угрозы Европе: он настаивает на принятии 20-го пакета санкций ЕС.

Рост цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке может повысить риски эскалации российской агрессии в Европе.

Об этом заявил Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Чтобы смягчить это влияние, давление на Россию следует не ослаблять, а наоборот резко усилить", — подчеркнул Сибига.

По его словам, необходимо действовать решительно, в частности в отношении российского теневого флота: танкеры следует не только останавливать, но и арестовывать. Также министр призвал расширить индивидуальные санкции и ввести запрет на въезд в ЕС для российских боевиков.

Отдельно он отметил, что 20-й пакет санкций Европейского Союза должен быть принят без промедления.

