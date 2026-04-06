После удара по Одессе Эстония призвала усилить санкции против РФ

В Таллинне отреагировали на атаку РФ по Одессе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к ужесточению санкций против России после ракетного удара по Одессе, в результате которого погибли мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Маргус Цахкна в соцсети Х. 

Что произошло

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Одессу. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, среди них – молодая женщина с двухлетним ребенком и еще одна 53-летняя женщина.

Реакция Эстонии

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что международной реакции в виде "глубокой обеспокоенности" уже недостаточно.

По его словам, пока Россия получает доходы от экспорта нефти и газа, она продолжает финансировать войну.

"Без новых пакетов санкций мы даем России возможность и дальше убивать детей. Молчание и равнодушие стоят человеческих жизней", – заявил Цахкна.

Он подчеркнул необходимость более жестких экономических ограничений, чтобы остановить дальнейшую агрессию.

Дякуємо Естонії. А нашому Лідору ніколи, він зі своєю шоблою вояжує по світу. Недавно був в Туреччині. Потім зустрівся із Вселенським Патріархом. Що він хотів від Патріарха, якого ще не так давно обливав брудом і виданий ним Томос Україні, назвавши його термосом? Мабуть просив той термос московській церкві в Україні? Бідненький не знає, що термоси Патріархи не видають, що термоси продаються в крамницях.
А вчора був в Сирії. Що він там забув? Чим Сирія може допомогти Україні? А українці кожного дня під обстрівлами ворога. Кожного дня знищується інфраструктура, втрачається наша територія. З літака Голобородька в розкішних палацах, де його приймають - цього не видно.
06.04.2026 11:29 Ответить
 
 