После удара по Одессе Эстония призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к ужесточению санкций против России после ракетного удара по Одессе, в результате которого погибли мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Маргус Цахкна в соцсети Х.

Что произошло

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Одессу. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, среди них – молодая женщина с двухлетним ребенком и еще одна 53-летняя женщина.

Читайте: Сибига призвал усилить санкции против России из-за рисков эскалации в Европе

Реакция Эстонии

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что международной реакции в виде "глубокой обеспокоенности" уже недостаточно.

По его словам, пока Россия получает доходы от экспорта нефти и газа, она продолжает финансировать войну.

"Без новых пакетов санкций мы даем России возможность и дальше убивать детей. Молчание и равнодушие стоят человеческих жизней", – заявил Цахкна.

Он подчеркнул необходимость более жестких экономических ограничений, чтобы остановить дальнейшую агрессию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо усилить давление на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, — Макрон