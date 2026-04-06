После удара по Одессе Эстония призвала усилить санкции против РФ
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к ужесточению санкций против России после ракетного удара по Одессе, в результате которого погибли мирные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Маргус Цахкна в соцсети Х.
Что произошло
В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Одессу. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, среди них – молодая женщина с двухлетним ребенком и еще одна 53-летняя женщина.
Реакция Эстонии
Глава МИД Эстонии подчеркнул, что международной реакции в виде "глубокой обеспокоенности" уже недостаточно.
По его словам, пока Россия получает доходы от экспорта нефти и газа, она продолжает финансировать войну.
"Без новых пакетов санкций мы даем России возможность и дальше убивать детей. Молчание и равнодушие стоят человеческих жизней", – заявил Цахкна.
Он подчеркнул необходимость более жестких экономических ограничений, чтобы остановить дальнейшую агрессию.
А вчора був в Сирії. Що він там забув? Чим Сирія може допомогти Україні? А українці кожного дня під обстрівлами ворога. Кожного дня знищується інфраструктура, втрачається наша територія. З літака Голобородька в розкішних палацах, де його приймають - цього не видно.