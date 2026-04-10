Эстония обновляет стратегию безопасности с учетом риска оккупации

Эстония готовится к кризисным сценариям: государство должно функционировать в течение 30 дней, а граждане - самостоятельно обеспечивать себя в течение недели.

Об этом сообщает ERR.

РФ остается угрозой для Эстонии

В документе отмечается, что наибольшей угрозой безопасности Эстонии и всего евроатлантического пространства остается Россия, которая, по оценке авторов, проводит "империалистическую агрессивную политику", направленную на изменение архитектуры европейской безопасности и мирового порядка.

"Долгосрочные тенденции в европейской системе безопасности и изменения в стратегических интересах и позициях Соединенных Штатов Америки привели к ситуации, которая требует от европейских государств большей ответственности и действий для обеспечения общей безопасности, в частности ускоренного увеличения расходов на оборону и достижения целей НАТО в отношении потенциала", - говорится в сообщении.

Отдельно в обновленной стратегии упоминается Китай как государство, которое, с одной стороны, поддерживает агрессию России против Украины вместе с Северной Кореей, Беларусью и Ираном, а с другой – усиливает свое глобальное влияние в сфере экономики и технологий.

В стране вводится принцип "активной обороны"

Среди ключевых изменений – введение принципа "активной обороны", который предусматривает перенос боевых действий на территорию противника. В документе отмечается: "Военная оборона построена на принципе активной обороны, согласно которому применяются активные меры против сил противника… включая глубокие удары по территории противника. Территориальная оборона и в дальнейшем играет важную роль, но цель состоит в том, чтобы боевые действия не происходили на территории Эстонии".

Также подчеркивается, что Эстония, страны Балтии и союзники по НАТО рассматриваются как единый оперативный театр.

Отдельно определены критически важные услуги для функционирования общества, среди которых энергоснабжение, связь, продовольствие, топливо, медицинские услуги и общественно-правовое вещание.

