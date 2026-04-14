Патрушев звинуватив Балтію та Фінляндію в участі в атаках БПЛА

Помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев заявив, що Балтія та Фінляндія нібито сприяють прольоту українських БПЛА, назвавши це "прямою участю в атаках".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Надання країнами Балтії та Фінляндією повітряного простору для прольоту ударних БПЛА означає пряму участь держав-членів НАТО в атаках на російську територію та інфраструктуру. З усіма висновками та наслідками", – сказав Патрушев у розмові з журналістами.

Він заявив, що нібито така підтримка дозволяє завдавати ударів по об'єктах "невійськової морської інфраструктури" та торговому флоту Росії, включаючи порти в Ленінградській області. Оскільки, на думку помічника диктатора, дрони не можуть долати відстань від північних кордонів України до Ленінградської області без допомоги країни НАТО.

Як аргументи Патрушев навів повідомлення про те, що жителі Естонії отримують SMS-повідомлення про можливу появу безпілотників, а також про випадки виявлення збитих дронів на території Фінляндії. При цьому представник Кремля обурився, що Гельсінкі не вимагають від України припинення подібних ударів.

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