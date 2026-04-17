Россия готовит почву для новых гибридных атак против ЕС и НАТО, - ЦПД
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о якобы "напряженной ситуации" на границах России и Беларуси, обвинив страны Балтии и Польшу в "милитаризации экономики" и намекнув на "подготовку нападения на РФ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Эти заявления являются частью масштабной дезинформационной кампании, направленной на запугивание европейского общества. Кремль пытается выставить оборонительные меры суверенных государств как "подготовку к агрессии" с целью уменьшить поддержку Украины и оправдать собственное военное присутствие и гибридные провокации, - пишут в ЦПД.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что "в ближайшее время Россия усилит информационные и гибридные провокации против Европы".
По его словам, таким образом "РФ демонстрирует неготовность к растущим технологическим угрозам в случае их отказа прекратить войну. Нарышкин убедил Путина, что именно сейчас есть возможность "раскачивать" ЕС и НАТО угрозами, чтобы заставить их уменьшить поддержку Украины". Несмотря на все попытки Кремля, эта стратегия обречена на провал, подытожил руководитель ЦПД.
