Росія готує ґрунт для нових гібридних атак проти ЄС та НАТО, - ЦПД
Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив про нібито "напружену ситуацію" на кордонах Росії та Білорусі, звинувативши країни Балтії і Польщу в "мілітаризації економіки", натякаючи на "підготовку нападу на РФ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Подробиці
Ці заяви є частиною масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування європейського суспільства. Кремль намагається виставити оборонні заходи суверенних держав як "підготовку до агресії" з метою зменшити підтримку України та виправдати власну військову присутність і гібридні провокації, - пишуть у ЦПД.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що "найближчим часом Росія збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи".
За його словами, таким чином "РФ демонструє неготовність до зростаючих технологічних загроз у випадку їхньої відмови припинити війну. "Наришкін переконав Путіна, що саме зараз є можливість "хитати" ЄС та НАТО погрозами, аби змусити їх зменшити підтримку України". Попри всі намагання Кремля, ця стратегія приречена на поразку, підсумував керівник ЦПД.
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