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Росія готує ґрунт для нових гібридних атак проти ЄС та НАТО, - ЦПД

РФ готує ґрунт для нових гібридних атак проти ЄС та НАТО

Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив про нібито "напружену ситуацію" на кордонах Росії та Білорусі, звинувативши країни Балтії і Польщу в "мілітаризації економіки", натякаючи на "підготовку нападу на РФ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

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Подробиці

Ці заяви є частиною масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування європейського суспільства. Кремль намагається виставити оборонні заходи суверенних держав як "підготовку до агресії" з метою зменшити підтримку України та виправдати власну військову присутність і гібридні провокації, - пишуть у ЦПД.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що "найближчим часом Росія збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи".

За його словами, таким чином "РФ демонструє неготовність до зростаючих технологічних загроз у випадку їхньої відмови припинити війну. "Наришкін переконав Путіна, що саме зараз є можливість "хитати" ЄС та НАТО погрозами, аби змусити їх зменшити підтримку України". Попри всі намагання Кремля, ця стратегія приречена на поразку, підсумував керівник ЦПД.

Читайте: У Кремлі розглядають три сценарії війни проти України, – ЦПД

Автор: 

Білорусь (8210) Польща (9646) Балтія (422) росія (70942) Наришкін Сергій (38) ЦПД (271)
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