У Кремлі розглядають три сценарії війни проти України, – ЦПД

У Кремлі наразі розглядають щонайменше три сценарії розвитку війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Основні сценарії

За його словами, один із варіантів передбачає затяжну війну щонайменше до 2028 року.

У цьому випадку Росія робить ставку на активні штурмові дії вже під час весняно-літньої кампанії 2026 року.

Водночас реалізація такого сценарію, за оцінками Коваленка, потребуватиме додаткової мобілізації в РФ.

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Сценарій замороження

Інший варіант передбачає поступове наближення до припинення вогню та замороження конфлікту.

За словами керівника ЦПД, російська пропаганда вже формує відповідний інформаційний фон.

Зокрема, поширюється теза, що керівництво країни нібито було дезінформоване про реальний стан справ на фронті.

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Можлива ескалація

Третій сценарій передбачає продовження війни проти України з одночасним переходом до гібридного протистояння з НАТО.

Йдеться, зокрема, про потенційні провокації проти країн Балтії.

Серед можливих дій називають атаки дронами та проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію цих держав.

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Контекст

На цьому тлі, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Росії просувають законодавчі ініціативи, які дозволяють застосовувати армію за кордоном під приводом "захисту громадян".

Водночас у ЦПД наголошують, що ці сценарії залишаються лише варіантами розвитку подій і можуть не відповідати реальній ситуації на фронті та у світі.

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