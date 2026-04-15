Новий закон дозволяє Кремлю вводити армію в інші країни під приводом "захисту російських громадян"

У Росії ухвалили закон, який розширює повноваження президента щодо використання військ за межами країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Що передбачає закон

Документ, схвалений Держдумою 14 квітня, дозволяє застосування російських військ у разі переслідування громадян РФ у міжнародних або іноземних судах.

Йдеться про випадки, які Москва вважає такими, що не підпадають під міжнародні угоди або рішення Ради Безпеки ООН.

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У чому ризик

Аналітики ISW наголошують, що формулювання закону є розмитими.

Це може дозволити Кремлю довільно трактувати підстави для використання сили за кордоном.

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Можливі наслідки

Експерти попереджають, що нові норми можуть створити юридичне підґрунтя для військових операцій за межами Росії.

Водночас наразі немає чіткого розуміння, як саме Кремль застосовуватиме ці повноваження.

На тлі цього аналітики фіксують зростання напруги в Балтійському регіоні та активізацію військової діяльності РФ поблизу кордонів країн НАТО.

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