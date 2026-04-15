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Новини Російська армія
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Новий закон дозволяє Кремлю вводити армію в інші країни під приводом "захисту російських громадян"

РФ розширила право на введення військ до інших країн

У Росії ухвалили закон, який розширює повноваження президента щодо використання військ за межами країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Що передбачає закон

Документ, схвалений Держдумою 14 квітня, дозволяє застосування російських військ у разі переслідування громадян РФ у міжнародних або іноземних судах.

Йдеться про випадки, які Москва вважає такими, що не підпадають під міжнародні угоди або рішення Ради Безпеки ООН.

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У чому ризик

Аналітики ISW наголошують, що формулювання закону є розмитими.

Це може дозволити Кремлю довільно трактувати підстави для використання сили за кордоном.

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Можливі наслідки

Експерти попереджають, що нові норми можуть створити юридичне підґрунтя для військових операцій за межами Росії.

Водночас наразі немає чіткого розуміння, як саме Кремль застосовуватиме ці повноваження.

На тлі цього аналітики фіксують зростання напруги в Балтійському регіоні та активізацію військової діяльності РФ поблизу кордонів країн НАТО.

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Автор: 

армія рф (21571) вторгнення (381) росія (70916)
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Топ коментарі
+34
Їм для цього ніяких законів і не потрібно. Росія і закон - не сумісні речі
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15.04.2026 15:59 Відповісти
+25
Цей закон має стати поштовхом для прийняття в притомних країнах превентивних заходів щоб російський закон не міг спрацювати. А конкретно депортація всіх кацапів назад на росію. Всіх. І з ПМЖ і з вже набутим громадянством. Просто за любу причетність до рускава міра. Сказав щось російською- завтра вже на кордоні з чемоданом.
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15.04.2026 16:07 Відповісти
+19
не розводьте паніку - рузкім закон не треба щоб робити зло. ЯКЩО Є МОЖЛИВІСТЬ - роблять, як жруть гуманітарку - мовчать
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15.04.2026 16:00 Відповісти

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