Росія обманом вербує до армії жителів тимчасово окупованих територій, - ЦПД
Росія використовує маніпулятивні та шахрайські схеми для вербування жителів тимчасово окупованого Криму до збройних сил РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Подробиці
Окупаційні структури обіцяють місцевим жителям "службу вдома", зокрема в підрозділах безпілотних систем, дислокованих на півострові. Такий підхід дає ілюзію безпеки. Втім, на практиці ці обіцянки не виконуються: після підписання контрактів або мобілізації людей відправляють за межі Криму для участі в бойових діях проти України.
Щоб поповнити лави своєї армії на тлі величезних втрат, Росія йде на свідоме введення людей в оману. Окремо слід враховувати й те, що мобілізація населення окупованих територій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.
"Фактично така практика демонструє реальне ставлення росії до населення окупованих територій — як до ресурсу. Будь-які пропагандистські розповіді про російські "захист" і "турботу" не витримують зіткнення з реальністю, де жителів ТОТ обманом залучають до війни", - пишуть у ЦПД.
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