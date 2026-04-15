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Новини Вербування Росією
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Росія обманом вербує до армії жителів тимчасово окупованих територій, - ЦПД

Росія обманом вербує до армії жителів ТОТ

Росія використовує маніпулятивні та шахрайські схеми для вербування жителів тимчасово окупованого Криму до збройних сил РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

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Подробиці

Окупаційні структури обіцяють місцевим жителям "службу вдома", зокрема в підрозділах безпілотних систем, дислокованих на півострові. Такий підхід дає ілюзію безпеки. Втім, на практиці ці обіцянки не виконуються: після підписання контрактів або мобілізації людей відправляють за межі Криму для участі в бойових діях проти України.

Щоб поповнити лави своєї армії на тлі величезних втрат, Росія йде на свідоме введення людей в оману. Окремо слід враховувати й те, що мобілізація населення окупованих територій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

"Фактично така практика демонструє реальне ставлення росії до населення окупованих територій — як до ресурсу. Будь-які пропагандистські розповіді про російські "захист" і "турботу" не витримують зіткнення з реальністю, де жителів ТОТ обманом залучають до війни", - пишуть у ЦПД.

Читайте: Мілітаризація Криму: окупанти в "Артеку" вчать дітей керувати дронами

Автор: 

армія рф (21571) Крим (14257) окупація (7000) росія (70916) вербування (322) ЦПД (270)
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Топ коментарі
+13
Обманом 🤔. А могли ж по нашому від*здити та в бусік. Варвари 😸
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15.04.2026 13:10 Відповісти
+7
бггг, а місцеві дегенерати тіпа не здогадуються куди їх вербують і де вони через тиждеть опиняться?
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15.04.2026 13:17 Відповісти
+4
московія на обмані створена , а ви про якесь вербування....
так було і так буде за існування цієї клоаки
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15.04.2026 13:10 Відповісти

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