Россия обманом вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, - ЦПД
Россия использует манипулятивные и мошеннические схемы для вербовки жителей временно оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации
Оккупационные структуры обещают местным жителям "службу дома", в частности в подразделениях беспилотных систем, дислоцированных на полуострове. Такой подход создает иллюзию безопасности. Однако на практике эти обещания не выполняются: после подписания контрактов или мобилизации людей отправляют за пределы Крыма для участия в боевых действиях против Украины.
Чтобы пополнить ряды своей армии на фоне огромных потерь, Россия идет на сознательное введение людей в заблуждение. Отдельно следует учитывать и то, что мобилизация населения оккупированных территорий противоречит нормам международного гуманитарного права.
"Фактически такая практика демонстрирует реальное отношение России к населению оккупированных территорий - как к ресурсу. Любые пропагандистские рассказы о российской "защите" и "заботе" не выдерживают столкновения с реальностью, где жителей ВОТ обманом вовлекают в войну", - пишут в ЦПД.
Вам із Європи цікаво спостерігати, чим це закінчиться.
