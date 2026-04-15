Россия обманом вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, - ЦПД

Россия использует манипулятивные и мошеннические схемы для вербовки жителей временно оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации

Оккупационные структуры обещают местным жителям "службу дома", в частности в подразделениях беспилотных систем, дислоцированных на полуострове. Такой подход создает иллюзию безопасности. Однако на практике эти обещания не выполняются: после подписания контрактов или мобилизации людей отправляют за пределы Крыма для участия в боевых действиях против Украины.

Чтобы пополнить ряды своей армии на фоне огромных потерь, Россия идет на сознательное введение людей в заблуждение. Отдельно следует учитывать и то, что мобилизация населения оккупированных территорий противоречит нормам международного гуманитарного права.

"Фактически такая практика демонстрирует реальное отношение России к населению оккупированных территорий - как к ресурсу. Любые пропагандистские рассказы о российской "защите" и "заботе" не выдерживают столкновения с реальностью, где жителей ВОТ обманом вовлекают в войну", - пишут в ЦПД.

