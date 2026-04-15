РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10090 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией
868 41

Россия обманом вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, - ЦПД

Россия обманом вербует в армию жителей ВОТ

Россия использует манипулятивные и мошеннические схемы для вербовки жителей временно оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Оккупационные структуры обещают местным жителям "службу дома", в частности в подразделениях беспилотных систем, дислоцированных на полуострове. Такой подход создает иллюзию безопасности. Однако на практике эти обещания не выполняются: после подписания контрактов или мобилизации людей отправляют за пределы Крыма для участия в боевых действиях против Украины.

Чтобы пополнить ряды своей армии на фоне огромных потерь, Россия идет на сознательное введение людей в заблуждение. Отдельно следует учитывать и то, что мобилизация населения оккупированных территорий противоречит нормам международного гуманитарного права.

"Фактически такая практика демонстрирует реальное отношение России к населению оккупированных территорий - как к ресурсу. Любые пропагандистские рассказы о российской "защите" и "заботе" не выдерживают столкновения с реальностью, где жителей ВОТ обманом вовлекают в войну", - пишут в ЦПД.

Автор: 

армия РФ Крым оккупация россия вербовка Центр противодействия дезинформации
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Обманом 🤔. А могли ж по нашому від*здити та в бусік. Варвари 😸
показать весь комментарий
15.04.2026 13:10 Ответить
+3
бггг, а місцеві дегенерати тіпа не здогадуються куди їх вербують і де вони через тиждеть опиняться?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:17 Ответить
+2
московія на обмані створена , а ви про якесь вербування....
так було і так буде за існування цієї клоаки
показать весь комментарий
15.04.2026 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На думку Коваленка, навіть не підозрюють.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:30 Ответить
А де ж оті волання ротом борцунів по мережах, які так проти ТЦК, та проти заходів з мобілізації в Україні з 2014-15 року??? СтарШой, не отримав команду від **********??
показать весь комментарий
15.04.2026 13:33 Ответить
А ви активно за тцк і посилену мобілізацію, причому з обох боків.
Вам із Європи цікаво спостерігати, чим це закінчиться.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:41 Ответить
Де у вас «посилена» мобілізація?? Чи ви за окупацію Украни ***********!!?? Запарєбрікавай, вивчай те, про що волаєш…

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12&ved=2ahUKEwjywcHS1u-TAxUnQvEDHUNDLQUQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw1ubG07jEIJuTxLXnGC-uwv

zakon.rada.gov.ua › ...



21 жовт. 1993 р. · Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, Закон України "Про оборону України", цей та інші закони України ...
показать весь комментарий
15.04.2026 13:46 Ответить
Конституцією всі жопу витирають кому не лень, а ви тут її тицяєте.
Приїжджайте та захищайте свою Україну, чого ви там у європах сидите?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:53 Ответить
А для бота хацуціга, для чого це???
показать весь комментарий
15.04.2026 14:07 Ответить
Для повноти картини - поки вас не пнеш так і будете ахінею нести і конституцією прикриватися.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:11 Ответить
І починати треба що у нас конституція порушується скрізь, а не те, що там написано і що ви там вичитали.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:14 Ответить
Вам же Коваленко тут постійно пише, що гребуть обманом і не обманом усіх підряд у рф.
Чи ви не читаєте?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:55 Ответить
Крим -це ж не московія.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:36 Ответить
обіцяють місцевим жителям "службу вдома", зокрема в підрозділах безпілотних систем, дислокованих на півострові. Такий підхід дає ілюзію безпеки. Втім, на практиці ці обіцянки не виконуються: після підписання контрактів або мобілізації людей відправляють за межі Джерело: https://censor.net/ua/n3610625

Таке враження що прочитав за наші контракти
показать весь комментарий
15.04.2026 13:11 Ответить
Це ж Коваленко сочиняе і на тик- токе висить
показать весь комментарий
15.04.2026 13:15 Ответить
Ну слово " висить" мені подобається 🐱
показать весь комментарий
15.04.2026 13:17 Ответить
«Висіти» на Тік-Ток, це не після люстрації…
показать весь комментарий
15.04.2026 13:48 Ответить
А де ти читав наші контракти?Розкажи шо там.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:18 Ответить
З мої сім'ї загинув 21 річний дронщік в 2023 коли його з якогось не мотивованого будуна перевели на іншу локацію.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:20 Ответить
Дивно що про бусифікацію в москві немає нічого, як на червоній площі бусярять.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:17 Ответить
Кажуть, що там бусифікація настільки страшна, що її навіть бояться знімати на відео, тому і роликів в інтернеті немає за останні роки. Будь-кого, хто навіть спробував взяти телефон в руки під час цього процесу, одразу садять на довічне. Люди з дому навіть бояться вийти, бо їх одразу ловлять
показать весь комментарий
15.04.2026 13:42 Ответить
Вчора писали по тг рф що зловили українця в мавзолеї, зняв туфель і в мумію запустив.
Скрутили одразу й почали соромити - він же ***** Україну свого часу создав, а ти козел у нього тапком.
Адмінку прикрутили.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:48 Ответить
там обман у нас бусик и издевательство
показать весь комментарий
15.04.2026 13:17 Ответить
"ах обмануть меня не трудно. я сам обманываться рад!" - кажуть жителі тимчасово окупованих територій.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:22 Ответить
Кляті буряти невинних контрактників обманюють, а-я-яй...
показать весь комментарий
15.04.2026 13:25 Ответить
Голосували за Зеленського, то ніякого обману нема: «А, какая разніца в какой арміі служіть?»
показать весь комментарий
15.04.2026 13:27 Ответить
"Ми демократична держава і ми повинні розвиватися. Ми не можемо показувати приклад, як росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями" (с)
показать весь комментарий
15.04.2026 13:34 Ответить
Пан сам на передку? Прям "ми воюємо".
показать весь комментарий
15.04.2026 13:45 Ответить
Пан, якого ви тут згадуєте, таки бував на передку
показать весь комментарий
15.04.2026 14:01 Ответить
В них обманом,а у нас побиттями!
показать весь комментарий
15.04.2026 13:29 Ответить
То може і нам інфільтрувати циган в структуру ТЦК, глядіш вони організують здоровий рекрутинг шляхом, єй маладой, дай пазаліть ручьку
показать весь комментарий
15.04.2026 13:32 Ответить
Занадто сильна конкуренція тітушкам
показать весь комментарий
15.04.2026 13:33 Ответить
А що у нас не таке саме? В армії накази мають виконуватись. Якщо ти в армії то за потреби тебе можуть поставити туди де потрібні люди. Контрактник, мобілізований, срочник - різниці нема. Наказ маєж бути виконано. Звідси "обманутих" які уклали контракт на вбивство українців та окупацію України треба знищувати всіх підряд. Всі окупанти.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:34 Ответить
Не для виправдання, а просто цікаво з точки зору логіки, наприклад південь - засинаєш ти в Україні прокидаєшся під прапором росії, поліції і силових структур вже на горизонті не видно, ти сидиш в своїй умовній хаті, на своїй вулиці, в своєму місті. І ти " окупант"🤔
показать весь комментарий
15.04.2026 13:38 Ответить
Ні. Окупантом стає лише той хто уклав контракт і припхався завойовувати Україну за гроші.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:41 Ответить
- засинаєш ти в Україні прокидаєшся під прапором росії, поліції і силових структур вже на горизонті не видно.
Видно. І поліцію, і силові структури, і чиновників з мерії. Всіх видно як і вчора ти їх бачив. Просто кокарда на кашкеті вже не українська в них.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:58 Ответить
... і згадуєш заповіт найвеличнівшивого "какая разніца"
показать весь комментарий
15.04.2026 14:03 Ответить
Ждунів обманом? Та не смішить.
показать весь комментарий
15.04.2026 13:47 Ответить
*****, та тут же на гілці ухилянтське болото! Суки, ви ж навіть не хочете звернути увагу на головне цієї інфи: всі чоловіки-громадяни України воюватимуть: як не за Україну, так за *****!
показать весь комментарий
15.04.2026 13:52 Ответить
Або за Зеленського або за ***** - треба вибирати.
Ви свій вибір, мабуть, уже зробили?
показать весь комментарий
15.04.2026 14:08 Ответить
 
 