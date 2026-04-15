Новый закон позволяет Кремлю вводить армию в другие страны под предлогом "защиты российских граждан"

В России приняли закон, расширяющий полномочия президента в отношении использования войск за пределами страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Что предусматривает закон

Документ, одобренный Госдумой 14 апреля, разрешает применение российских войск в случае преследования граждан РФ в международных или иностранных судах.

Речь идет о случаях, которые Москва считает не подпадающими под международные соглашения или решения Совета Безопасности ООН.

В чем риск

Аналитики ISW отмечают, что формулировки закона являются расплывчатыми.

Это может позволить Кремлю произвольно трактовать основания для применения силы за рубежом.

Возможные последствия

Эксперты предупреждают, что новые нормы могут создать юридическую основу для военных операций за пределами России.

В то же время пока нет четкого понимания, как именно Кремль будет применять эти полномочия.

На фоне этого аналитики фиксируют рост напряженности в Балтийском регионе и активизацию военной деятельности РФ вблизи границ стран НАТО.

