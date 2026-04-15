РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11607 посетителей онлайн
Новости российская армия
2 044 33

Новый закон позволяет Кремлю вводить армию в другие страны под предлогом "защиты российских граждан"

РФ расширила право на ввод войск в другие страны

В России приняли закон, расширяющий полномочия президента в отношении использования войск за пределами страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Что предусматривает закон

Документ, одобренный Госдумой 14 апреля, разрешает применение российских войск в случае преследования граждан РФ в международных или иностранных судах.

Речь идет о случаях, которые Москва считает не подпадающими под международные соглашения или решения Совета Безопасности ООН.

В чем риск

Аналитики ISW отмечают, что формулировки закона являются расплывчатыми.

Это может позволить Кремлю произвольно трактовать основания для применения силы за рубежом.

Возможные последствия

Эксперты предупреждают, что новые нормы могут создать юридическую основу для военных операций за пределами России.

В то же время пока нет четкого понимания, как именно Кремль будет применять эти полномочия.

На фоне этого аналитики фиксируют рост напряженности в Балтийском регионе и активизацию военной деятельности РФ вблизи границ стран НАТО.

Автор: 

армия РФ (22470) вторжение (500) россия (97158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Їм для цього ніяких законів і не потрібно. Росія і закон - не сумісні речі
15.04.2026 15:59 Ответить
15.04.2026 15:59 Ответить
+13
не розводьте паніку - рузкім закон не треба щоб робити зло. ЯКЩО Є МОЖЛИВІСТЬ - роблять, як жруть гуманітарку - мовчать
15.04.2026 16:00 Ответить
15.04.2026 16:00 Ответить
+10
Цей закон має стати поштовхом для прийняття в притомних країнах превентивних заходів щоб російський закон не міг спрацювати. А конкретно депортація всіх кацапів назад на росію. Всіх. І з ПМЖ і з вже набутим громадянством. Просто за любу причетність до рускава міра. Сказав щось російською- завтра вже на кордоні з чемоданом.
15.04.2026 16:07 Ответить
15.04.2026 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15.04.2026 15:59 Ответить
вата у Нарві вже возбуділась.
15.04.2026 16:00 Ответить
15.04.2026 16:00 Ответить
Цікаво те, що у мешканців Нарви через річку Івангород і вони чудово бачать, який треш у Івангороді порівняно з Нарвою, але все одно хочуть у расєюшку...але не з чемоданом, а з чужим містом.
15.04.2026 16:46 Ответить
15.04.2026 16:46 Ответить
15.04.2026 16:00 Ответить
країнам Балтії приготуватись, НАТА вам не допоможе
15.04.2026 16:01 Ответить
15.04.2026 16:01 Ответить
Дебілам(і це не країни НАТО) даже ефтаназія не допоможе.
15.04.2026 16:48 Ответить
15.04.2026 16:48 Ответить
15.04.2026 16:03 Ответить
15.04.2026 16:03 Ответить
нафіг це червоне комуно-нацистьке ріпоїдо-совкове окупаційне лайно тут треба ??? хіба для підвердження факту того що червонодупий кацап є окупант України, країн Балтії та решту сходу Європи за підсумками 2Світової війни !!!
15.04.2026 16:48 Ответить
15.04.2026 16:48 Ответить
Типу у 14-му та 22-му роках їм щось заважало вводити війська в Україну...
15.04.2026 16:06 Ответить
15.04.2026 16:06 Ответить
Та вони й без причини можуть напасти - орда
15.04.2026 16:06 Ответить
15.04.2026 16:06 Ответить
15.04.2026 16:07 Ответить
Звісно ж що кацапи не полізуть захищати своїх ********* у США чи Китай, а лише будуть рипатися в значно менші та слабші країни.
15.04.2026 16:07 Ответить
15.04.2026 16:07 Ответить
Ну шта, паєхалі?

Нємєцкая Народная Рєспубліка
Фінляндская Народная Рєспубліка
Польская Народная Рєспубліка
Французская Народная Рєспубліка....
15.04.2026 16:07 Ответить
15.04.2026 16:07 Ответить
Дальнєвосточная Народная Рєспубліка (ДНР)
15.04.2026 16:19 Ответить
15.04.2026 16:19 Ответить
Десь там маленькими буквами у статті надцять-прим, мабуть, є уточнення: "у випадках, коли вирогідність отримати ріс@и мінімальна"...
15.04.2026 16:08 Ответить
15.04.2026 16:08 Ответить
вроде давно принимали...
15.04.2026 16:09 Ответить
15.04.2026 16:09 Ответить
висновок один - расія не має права на існування
15.04.2026 16:11 Ответить
15.04.2026 16:11 Ответить
Черговий кацапський блеф і ху@та.
15.04.2026 16:13 Ответить
15.04.2026 16:13 Ответить
А третій десяток років правління пуйла вони всюди лізли по якомусь закону? Для кого цей цирк?
15.04.2026 16:17 Ответить
15.04.2026 16:17 Ответить
Новий закон дозволяє Кремлю вводити армію в інші крани під приводом "захисту російських громадян …

КРАНИ ???
15.04.2026 16:18 Ответить
15.04.2026 16:18 Ответить
"застосування російських військ у разі переслідування громадян РФ у міжнародних або іноземних судах."

"Водночас наразі немає чіткого розуміння, як саме Кремль застосовуватиме ці повноваження."

Це експерти по писанині чи як? Розшифровую - той хто спробує захопити судно з російськими громадянами може отримати крилатою ракетою по своїй ********.
15.04.2026 16:20 Ответить
15.04.2026 16:20 Ответить
полювання на свинособак з рф паспортами
об'являється відкритим!

15.04.2026 16:25 Ответить
15.04.2026 16:25 Ответить
Біда в тому що в світі все ще велика концентрація на толерування московії, а повинно повсякчасно поширеним бути толерування їх знищення і занепаду...
кожена в світі людина повинна бодай щось робити щоб московія скоріше сконала - аід прибиральниеів до президентів
15.04.2026 16:27 Ответить
15.04.2026 16:27 Ответить
просто всім країна світу потрібно депортувати всю русню в їх колиму та сібір , і не буде ніякої загрози від кацапстану
15.04.2026 16:36 Ответить
15.04.2026 16:36 Ответить
Краще як жуків колорадських -знищити , і буде спокій , щоб напевно , на тисячоліття .
15.04.2026 16:45 Ответить
15.04.2026 16:45 Ответить
Хай почнуть з посліду керівників та бізнесменів
15.04.2026 17:05 Ответить
15.04.2026 17:05 Ответить
Російськомовний громадянин у будь-якій державі автоматично стає колаборантом який кличе армію путіна.
15.04.2026 16:41 Ответить
15.04.2026 16:41 Ответить
А як в Україні?Залишилося богато російськомовних,які воюють,волонтерять.Чи вони теж усі колоборанти на вашу думку?
15.04.2026 16:52 Ответить
15.04.2026 16:52 Ответить
Якщо прийняли такий закон, то це привід для нападу. І тут вже треба думати про безпеку
15.04.2026 16:59 Ответить
15.04.2026 16:59 Ответить
От халепа... Для московії вони русскіє і кацапи відтепер будуть їх защіщать по закону. Хочуть вони чи не хочуть, але їх будуть защіщять. А щоб не защіщялі, то преходьте на українську. Чи 30 років для освоєння мови було замало?
15.04.2026 17:03 Ответить
15.04.2026 17:03 Ответить
Якщо тільки прийняли цей закон, то за всі попередні війни ху.... ло треба дати довічне. А ЄС треба срочно всіх ху....ломовних видворяти, бо це загроза для країн
15.04.2026 16:55 Ответить
15.04.2026 16:55 Ответить
ну от і в Німеччині російсько мовним треба напрягтися ,бо коли бомбити будуть ,бомби питати не стануть ,яка ваша мова ...до речі бажанно шоб згадали своє коріння німецкі переселенці з часів єкатерини ...бо лаптестан ,чи руцкіє це не держава і нація ,це федерація ...Без роду ...як шо вибираєте AfD ,то отримаєте такий самий лаптестан ,звідки чухнули ...
15.04.2026 16:56 Ответить
15.04.2026 16:56 Ответить
Руцкіє, це поглинало яке дав москалям і іншим рабам Московії Петро алкаш у 1721 році
15.04.2026 17:02 Ответить
15.04.2026 17:02 Ответить
 
 