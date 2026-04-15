Трамп ні на моєму боці, ні на боці Росії, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп намагається дотримуватися нейтральної позиції, що свідчить про відсутність чіткої підтримки як України, так і Росії.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
На чиєму боці Трамп?
"У мене таке відчуття, що він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він ні на моєму боці, ні на боці Росії", - каже глава держави.
Втім він наголосив на важливості тиску США на РФ.
"Якщо США не тиснутимуть на Росію, то вони більше не боятимуться", - переконаний Зеленський.
Перемовини
Він також зазначив, що у тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце.
"І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього хочуть", - зауважив президент.
- Раніше Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.
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Не Україна, не "наш бік, сторона", а "ні на моєму боці"!
шашликівздачі ворогу, а коли не склалося - перефарбувався в патріота та героя (але лише зовні, бо всередині ти той самий слимак).