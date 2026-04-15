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Новини Заяви Трампа про території України Ставлення Трампа до Путіна та Зеленського
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Трамп ні на моєму боці, ні на боці Росії, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Президент США Дональд Трамп намагається дотримуватися нейтральної позиції, що свідчить про відсутність чіткої підтримки як України, так і Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

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На чиєму боці Трамп?

"У мене таке відчуття, що він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він ні на моєму боці, ні на боці Росії", - каже глава держави.

Втім він наголосив на важливості тиску США на РФ.

"Якщо США не тиснутимуть на Росію, то вони більше не боятимуться", - переконаний Зеленський.

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Перемовини

Він також зазначив, що у тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце.

"І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього хочуть", - зауважив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Трамп Дональд (9085) війна в Україні (8782)
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Топ коментарі
+26
Трамп на боці того, у кого відео з острова епштейна ☝️
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15.04.2026 11:55 Відповісти
+21
Цікаво. По Фрейду.
Не Україна, не "наш бік, сторона", а "ні на моєму боці"!
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15.04.2026 12:01 Відповісти
+15
У тебе немає "боку", тому що ти слимак. Слимак, який готував країну до шашликів здачі ворогу, а коли не склалося - перефарбувався в патріота та героя (але лише зовні, бо всередині ти той самий слимак).
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15.04.2026 12:02 Відповісти

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