Трамп ні на моєму боці, ні на боці Росії, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп намагається дотримуватися нейтральної позиції, що свідчить про відсутність чіткої підтримки як України, так і Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

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На чиєму боці Трамп?

"У мене таке відчуття, що він з самого початку сказав, що залишиться посередині. Це показує, що він ні на моєму боці, ні на боці Росії", - каже глава держави.

Втім він наголосив на важливості тиску США на РФ.

"Якщо США не тиснутимуть на Росію, то вони більше не боятимуться", - переконаний Зеленський.

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Перемовини

Він також зазначив, що у тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце.

"І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього хочуть", - зауважив президент.

Раніше Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

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