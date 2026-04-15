Трамп ни на моей стороне, ни на стороне России, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Президент США Дональд Трамп старается придерживаться нейтральной позиции, что свидетельствует об отсутствии явной поддержки как Украины, так и России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

На чьей стороне Трамп?

"У меня такое ощущение, что он с самого начала сказал, что останется посередине. Это показывает, что он ни на моей стороне, ни на стороне России", — говорит глава государства.

Впрочем, он подчеркнул важность давления США на РФ.

"Если США не будут давить на Россию, то они больше не будут бояться", — убежден Зеленский.

Переговоры

Он также отметил, что в трехсторонних переговорах европейским странам трудно найти свое место.

"И я не вижу никаких сигналов со стороны США, что они этого хотят", — отметил президент.

Топ комментарии
Трамп на боці того, у кого відео з острова епштейна ☝️
15.04.2026 11:55 Ответить
Цікаво. По Фрейду.
Не Україна, не "наш бік, сторона", а "ні на моєму боці"!
15.04.2026 12:01 Ответить
Логічно. Трамп през штатів. А ти през України. Ще не зрозумів?
15.04.2026 11:56 Ответить
Трамп на боці того, у кого відео з острова епштейна ☝️
15.04.2026 11:55 Ответить
Логічно. Трамп през штатів. А ти през України. Ще не зрозумів?
15.04.2026 11:56 Ответить
Тобі що, повилазило, зелений дурню?
15.04.2026 11:56 Ответить
Помиляється, як завжди...
15.04.2026 12:33 Ответить
Трамп це помилка природи - генератор випадкових рішень - авось проканає
15.04.2026 11:57 Ответить
Трамп на боці Трампа, тільки Трампа і нікого, крім Трампа.
15.04.2026 11:58 Ответить
Пфи, хто ж правду скаже про на чiему боцi... До того ж, з тебе калька.
15.04.2026 11:58 Ответить
15.04.2026 11:58 Ответить
Що об`еднуе клоуна з рудим недоумком та iх електоратом - шлеперiада.
15.04.2026 12:01 Ответить
як добре що обрали таково вумного клоуна, якій ніколи не був у політиці, а нічого не тяме у економиці, дипломатії, юрисприденції, та й взагалі простий лесопедист
15.04.2026 12:01 Ответить
Про лісапедиста - теж кіношне перебільшення. У житті за ним такого не спостерігається
15.04.2026 12:09 Ответить
кто посерединке у того яйца в корзинке.
15.04.2026 12:01 Ответить
Цікаво. По Фрейду.
Не Україна, не "наш бік, сторона", а "ні на моєму боці"!
15.04.2026 12:01 Ответить
України для нього не існує, а є лише його зелене «Я». А президенство для нього це просто як новий проєкт типу «Свати» чи «Розсміши коміка», як сказала Лєнка-скумбрія.
15.04.2026 12:09 Ответить
У тебе немає "боку", тому що ти слимак. Слимак, який готував країну до шашликів здачі ворогу, а коли не склалося - перефарбувався в патріота та героя (але лише зовні, бо всередині ти той самий слимак).
15.04.2026 12:02 Ответить
Може, не на боці України, а не "не на моєму боці" - царські понти ніяк не проходять
15.04.2026 12:02 Ответить
Абсолютно точное утверждение,на сторону шашлычника заявлявшего "русские тоже люди они не нападут,жрите шашлыки войны не будет" президент США никогда не встанет,а вот если заменить шашлычника на вменяемого персонажа,то на сторону Украины он встанет легко и быстро.
15.04.2026 12:04 Ответить
Трамп на боці рожевих поні, які живуть у його маразмі.
15.04.2026 12:06 Ответить
Зе це Україна?
Відколи?

З іншого «боку» мені байдуже чи трамп на «боці» зе, головне щоб він був на стороні України, а це зовсім протилежні речі. З о в с і м!
15.04.2026 12:07 Ответить
сучище зелене, а ТВІЙ бік то де?!
15.04.2026 12:08 Ответить
В Тель-Авіві його бік, як і в Міндіча з Цукерманом.
15.04.2026 12:10 Ответить
інколи краще жувати
15.04.2026 12:08 Ответить
... власні соплі.
15.04.2026 12:18 Ответить
Якщо Трамп не на боці рассєї, то мало б бути "і не на боці України", а так і не на МОЄМУ боці.
15.04.2026 12:10 Ответить
Прийми дозу і заспокойся ,придурок
15.04.2026 12:10 Ответить
він ні на моєму боці, ні на боці Росії" Джерело: https://censor.net/ua/n3610607

Чмырь, ты окуело, ты подменяешь собой Украину?
15.04.2026 12:12 Ответить
Трампу статтю антисемітизму можна приписати.
15.04.2026 12:15 Ответить
Трамп не на боці - Трамп у центрі, а Зєлєнскій - підтанцьовка, хоча теж звик бути у центрі.
15.04.2026 12:17 Ответить
На боці зеленьського, а точніше бочінє, можи бути лише опоясуючий лишай
15.04.2026 12:20 Ответить
15.04.2026 12:20 Ответить
Все как у шлепера...
15.04.2026 12:34 Ответить
Не пойму, зачем Президенту Украины делать такие спорные заявления ? Разве что бы в очередной раз рассмешить мир...

Зеленский (и его советники) не могут знать что в голове у Трампа. А вот действия Трампа как раз выдают, кому он дает предпочтение .... Как говориться , судите по делам его....
15.04.2026 12:25 Ответить
Ні на моєму , скільки клоун буде знущатися с України і Українців
15.04.2026 12:26 Ответить
Тому Трамп як мантру повторює, щоб настав мир потрібно щоб ЗЕ віддав Донбас, то на чиїй стороні Трамп?
15.04.2026 12:26 Ответить
Хіба не ти йому дупу лизав і висьміював Байдена який надав Україні допомоги 98 мільярдів доларів ,хоч трамп відверто бреше називаючи 350 мільярдів доларів , а сам жодної допомоги не надає ,але жодного заперечення недоумків ,ви чи такі тупі чи вороги чи думаєте як прилаштуватись в США ?
15.04.2026 12:27 Ответить
От чого ви чужинця цькуєте?! Ви ж його обрали!
15.04.2026 12:37 Ответить
 
 