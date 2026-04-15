Трамп ни на моей стороне, ни на стороне России, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп старается придерживаться нейтральной позиции, что свидетельствует об отсутствии явной поддержки как Украины, так и России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.
На чьей стороне Трамп?
"У меня такое ощущение, что он с самого начала сказал, что останется посередине. Это показывает, что он ни на моей стороне, ни на стороне России", — говорит глава государства.
Впрочем, он подчеркнул важность давления США на РФ.
"Если США не будут давить на Россию, то они больше не будут бояться", — убежден Зеленский.
Переговоры
Он также отметил, что в трехсторонних переговорах европейским странам трудно найти свое место.
"И я не вижу никаких сигналов со стороны США, что они этого хотят", — отметил президент.
- Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.
Не Україна, не "наш бік, сторона", а "ні на моєму боці"!
шашликівздачі ворогу, а коли не склалося - перефарбувався в патріота та героя (але лише зовні, бо всередині ти той самий слимак).
Відколи?
З іншого «боку» мені байдуже чи трамп на «боці» зе, головне щоб він був на стороні України, а це зовсім протилежні речі. З о в с і м!
Чмырь, ты окуело, ты подменяешь собой Украину?
Зеленский (и его советники) не могут знать что в голове у Трампа. А вот действия Трампа как раз выдают, кому он дает предпочтение .... Как говориться , судите по делам его....