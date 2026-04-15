Трамп ни на моей стороне, ни на стороне России, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп старается придерживаться нейтральной позиции, что свидетельствует об отсутствии явной поддержки как Украины, так и России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На чьей стороне Трамп?

"У меня такое ощущение, что он с самого начала сказал, что останется посередине. Это показывает, что он ни на моей стороне, ни на стороне России", — говорит глава государства.

Впрочем, он подчеркнул важность давления США на РФ.

"Если США не будут давить на Россию, то они больше не будут бояться", — убежден Зеленский.

Переговоры

Он также отметил, что в трехсторонних переговорах европейским странам трудно найти свое место.

"И я не вижу никаких сигналов со стороны США, что они этого хотят", — отметил президент.

Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.

