В Кремле рассматривают три сценария войны против Украины, – ЦПД
В Кремле в настоящее время рассматривают как минимум три сценария развития войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Основные сценарии
По его словам, один из вариантов предполагает затяжную войну как минимум до 2028 года.
В этом случае Россия делает ставку на активные штурмовые действия уже во время весенне-летней кампании 2026 года.
В то же время реализация такого сценария, по оценкам Коваленко, потребует дополнительной мобилизации в РФ.
Сценарий замораживания
Другой вариант предусматривает постепенное приближение к прекращению огня и замораживанию конфликта.
По словам руководителя ЦПД, российская пропаганда уже формирует соответствующий информационный фон.
В частности, распространяется тезис, что руководство страны якобы было дезинформировано о реальном положении дел на фронте.
Возможная эскалация
Третий сценарий предусматривает продолжение войны против Украины с одновременным переходом к гибридному противостоянию с НАТО.
Речь идет, в частности, о потенциальных провокациях против стран Балтии.
Среди возможных действий называют атаки дронами и проникновение диверсионно-разведывательных групп на территорию этих государств.
Контекст
На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России продвигают законодательные инициативы, позволяющие применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан".
В то же время в ЦПД отмечают, что эти сценарии остаются лишь вариантами развития событий и могут не соответствовать реальной ситуации на фронте и в мире.
Вони воюють вічно і будуть воювати вічно поки існує хоч 1 русскій БО
- машини робити вони не вміють
- сільське господарство теж не їх
- робити чудову архітектуру чи курорти - смішно аж
- технології - так не смішіть
- як і медицина
......а ВПАРЮВАТИ 100+ млн щось треба - от і впаруюють ВЕЛІЧІЕ а воно може бути в них лише через війну бо більше ніде.
З Одного боку Китай з Іншого НАТО - Україна просто ДУЖЕ ТУПА що лишилась єдина що ні там ні там - от лише тут і відігруються
1. Повернення Аляски до рідної гавані.
2. Передача частини штату Каліфорнія разом із високотехнологічними компаніями в управління росії.
3. Визнання російської мови державною для штату Нью-Йорк і особливо - у районі Брайтон-Біч.
4. Визнання РПЦ по всій території США.
5. Скорочення ВМФ США до 2 авіаносців та 1 підводного човна.
6. Призначення Марії Захарової речником Президента США.