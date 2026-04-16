В Кремле рассматривают три сценария войны против Украины, – ЦПД

В России есть три сценария войны против Украины

В Кремле в настоящее время рассматривают как минимум три сценария развития войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Основные сценарии

По его словам, один из вариантов предполагает затяжную войну как минимум до 2028 года.

В этом случае Россия делает ставку на активные штурмовые действия уже во время весенне-летней кампании 2026 года.

В то же время реализация такого сценария, по оценкам Коваленко, потребует дополнительной мобилизации в РФ.

Читайте: Россия обманом вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, - ЦПД

Сценарий замораживания

Другой вариант предусматривает постепенное приближение к прекращению огня и замораживанию конфликта.

По словам руководителя ЦПД, российская пропаганда уже формирует соответствующий информационный фон.

В частности, распространяется тезис, что руководство страны якобы было дезинформировано о реальном положении дел на фронте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милитаризация Крыма: оккупанты в "Артеке" учат детей управлять дронами

Возможная эскалация

Третий сценарий предусматривает продолжение войны против Украины с одновременным переходом к гибридному противостоянию с НАТО.

Речь идет, в частности, о потенциальных провокациях против стран Балтии.

Среди возможных действий называют атаки дронами и проникновение диверсионно-разведывательных групп на территорию этих государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не побеждает в войне. Необходимо усилить поддержку Украины, - Стармер

Контекст

На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России продвигают законодательные инициативы, позволяющие применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан".

В то же время в ЦПД отмечают, что эти сценарии остаются лишь вариантами развития событий и могут не соответствовать реальной ситуации на фронте и в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп ни на моей стороне, ни на стороне России, - Зеленский

Всіх громадян росії терміново вислати з усіх країн для безпеки останніх. Нема громадян росії - нема проблем.
16.04.2026 15:41
Коваленко пише, щоб нагадати за своє існування. Зрозуміло, що кацапи будуть воювати далі, тим більше, що бабло за нафту по підвищених цінах капнуло. Таку "аналітику" може видати будь-хто.
16.04.2026 15:39
Весь світ вже побачив як руzкіє "захистили руzкоязичних" Маріуполя - вбили від 80 до 120 тисяч містян і стерли з лиця землі місто.
16.04.2026 15:30
ГОСПАДИ так лише тупий уже не зрозумів "загадочну русская душу"

Вони воюють вічно і будуть воювати вічно поки існує хоч 1 русскій БО

- машини робити вони не вміють
- сільське господарство теж не їх
- робити чудову архітектуру чи курорти - смішно аж
- технології - так не смішіть
- як і медицина

......а ВПАРЮВАТИ 100+ млн щось треба - от і впаруюють ВЕЛІЧІЕ а воно може бути в них лише через війну бо більше ніде.

З Одного боку Китай з Іншого НАТО - Україна просто ДУЖЕ ТУПА що лишилась єдина що ні там ні там - от лише тут і відігруються
16.04.2026 15:30
Весь світ вже побачив як руzкіє "захистили руzкоязичних" Маріуполя - вбили від 80 до 120 тисяч містян і стерли з лиця землі місто.
16.04.2026 15:30
Але, нажаль, багато маріупольців цього бачити не бажають та славлять *****.
16.04.2026 16:18
ЦПД, три сценарію це деза , чи правдива інформація, чи хз! Так щоб щось писати?
16.04.2026 15:32
Щось мені , таке прогнозування нагадує, як один з героїв "Пригоди бравого солдата Швейна", до 1914 року працював редактором журналу про птахів і звірів не маючи навіть базових знань з зоології, вигадував різних тварин, придумував для них назвою латиною і писав про них науково-популярні статті.
16.04.2026 15:39
Не дивились "День радіо"?
16.04.2026 16:01
Ну хто вам правду напише? Звичайно це деза. Спецом робиться. Справжній варіант - четвертий чи навіть п'ятий...
16.04.2026 16:00
Дивно, як тільки Європа підкидує гроші - так відразу у росії з'являються плани воювати ще декілька років. В України, звичайно, таких планів немає і ніколи не було - просто так збігається.
16.04.2026 15:34
Ну так, он скільки двушок можна повідправляти ж! Я не дивуюсь що ішак з путіним мають таємний договорняк, один качає газ і нафту в Європу , інший клянчить грошову допомогу в цій же Європі, обидва в плюсі (двушки конвертуються назад в рашку) крім України.
16.04.2026 15:39
Так в України реально ніяких планів і нема) Дали - продовжуємо, не дадуть - зупиняємся.
16.04.2026 15:49
Тонко протиріччя підмітили, плюсую
16.04.2026 15:56
16.04.2026 15:39
Цих свинособак вже давно треба було ********* з країн ЄС.
16.04.2026 16:23
Розігнати, нахрін, це зелене цпх, а на зекономлені кошти- купити "фламінгу"...
16.04.2026 15:47
Сценарии продолжения или окончания войны должны писаться ни на болотах и это аксиома.
16.04.2026 15:58
В Китаї вже давно все написали, кацапи тільки виконують. Не такому москворотому як ти роздавати цінні вказівки "ґдзе далжни пісацца сцєнаріі"
16.04.2026 16:06
В кацапів сценарій воювати
16.04.2026 16:00
Обовязковими для всіх планів є пункти:

1. Повернення Аляски до рідної гавані.

2. Передача частини штату Каліфорнія разом із високотехнологічними компаніями в управління росії.

3. Визнання російської мови державною для штату Нью-Йорк і особливо - у районі Брайтон-Біч.

4. Визнання РПЦ по всій території США.

5. Скорочення ВМФ США до 2 авіаносців та 1 підводного човна.

6. Призначення Марії Захарової речником Президента США.
16.04.2026 16:11
 
 