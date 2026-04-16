В Кремле рассматривают три сценария войны против Украины, – ЦПД

В Кремле в настоящее время рассматривают как минимум три сценария развития войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Основные сценарии

По его словам, один из вариантов предполагает затяжную войну как минимум до 2028 года.

В этом случае Россия делает ставку на активные штурмовые действия уже во время весенне-летней кампании 2026 года.

В то же время реализация такого сценария, по оценкам Коваленко, потребует дополнительной мобилизации в РФ.

Сценарий замораживания

Другой вариант предусматривает постепенное приближение к прекращению огня и замораживанию конфликта.

По словам руководителя ЦПД, российская пропаганда уже формирует соответствующий информационный фон.

В частности, распространяется тезис, что руководство страны якобы было дезинформировано о реальном положении дел на фронте.

Возможная эскалация

Третий сценарий предусматривает продолжение войны против Украины с одновременным переходом к гибридному противостоянию с НАТО.

Речь идет, в частности, о потенциальных провокациях против стран Балтии.

Среди возможных действий называют атаки дронами и проникновение диверсионно-разведывательных групп на территорию этих государств.

Контекст

На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России продвигают законодательные инициативы, позволяющие применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан".

В то же время в ЦПД отмечают, что эти сценарии остаются лишь вариантами развития событий и могут не соответствовать реальной ситуации на фронте и в мире.

