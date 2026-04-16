Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы, - ЦПД

Хакеры РФ взломали почту, нанеся ущерб НАТО

Хакерская группировка Fancy Bear, связанная с военной разведкой РФ, взломала более 280 учетных записей электронной почты, нанеся существенный ущерб государственным и военным учреждениям стран НАТО и Балкан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Подробности

Масштаб кампании удалось раскрыть благодаря ошибке самих хакеров, которые оставили данные о своих операциях на открытом сервере. Это дало исследователям уникальную возможность проанализировать методы работы ГРУ в части осуществления им мониторинга оборонных возможностей европейских государств.

"Российская киберугроза по-прежнему представляет собой серьезный вызов для коллективной безопасности, ведь Кремль продолжает применять цифровые инструменты для дестабилизации и влияния на действия как партнеров, так и оппонентов", — пишут в ЦПД.

Читайте также: Россия обманным путем вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, — ЦПД

Українських хакерів ніби не існує. Давно кацапам нічого не вимикали. Програли бій всуху
16.04.2026 14:16 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХХАХА - в Европі думають що РУЗКІЕ КОЛИСЬ ЗУПИНЯТЬСЯ.....АЛЬО у них вся ментальність поставлена на "мі їх на калені поставім" "мі не станем на калені" і тд. Просто жити як люди вони не можуть
16.04.2026 14:19 Ответить
Вітчизняні специ не в пошані у шобли: відправляють на фронт,щоб менше думали про кіберпростір,а більше-про власне виживання.
Приклад: начальника кіберзахисту при сбу відправили на передову на тій причині,що його жінка-бізнесмен купила квартиру.
16.04.2026 14:28 Ответить
 
 