Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы, - ЦПД

Хакерская группировка Fancy Bear, связанная с военной разведкой РФ, взломала более 280 учетных записей электронной почты, нанеся существенный ущерб государственным и военным учреждениям стран НАТО и Балкан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Масштаб кампании удалось раскрыть благодаря ошибке самих хакеров, которые оставили данные о своих операциях на открытом сервере. Это дало исследователям уникальную возможность проанализировать методы работы ГРУ в части осуществления им мониторинга оборонных возможностей европейских государств.

"Российская киберугроза по-прежнему представляет собой серьезный вызов для коллективной безопасности, ведь Кремль продолжает применять цифровые инструменты для дестабилизации и влияния на действия как партнеров, так и оппонентов", — пишут в ЦПД.

Читайте также: Россия обманным путем вербует в армию жителей временно оккупированных территорий, — ЦПД