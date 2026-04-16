Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы, - ЦПД
Хакерская группировка Fancy Bear, связанная с военной разведкой РФ, взломала более 280 учетных записей электронной почты, нанеся существенный ущерб государственным и военным учреждениям стран НАТО и Балкан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Подробности
Масштаб кампании удалось раскрыть благодаря ошибке самих хакеров, которые оставили данные о своих операциях на открытом сервере. Это дало исследователям уникальную возможность проанализировать методы работы ГРУ в части осуществления им мониторинга оборонных возможностей европейских государств.
"Российская киберугроза по-прежнему представляет собой серьезный вызов для коллективной безопасности, ведь Кремль продолжает применять цифровые инструменты для дестабилизации и влияния на действия как партнеров, так и оппонентов", — пишут в ЦПД.
Приклад: начальника кіберзахисту при сбу відправили на передову на тій причині,що його жінка-бізнесмен купила квартиру.