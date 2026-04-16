Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани, - ЦПД
Хакерське угруповання Fancy Bear, пов’язане з воєнною розвідкою РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти, завдавши суттєвої шкоди державним та військовим інституціям країн НАТО та Балкан.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Подробиці
Масштаб кампанії вдалося розкрити завдяки помилці самих хакерів, які залишили дані про свої операції на відкритому сервері. Це дало дослідникам унікальну можливість проаналізувати методи роботи ГРУ у частині здійснення ним моніторингу оборонних спроможностей європейських держав.
"Російська кіберзагроза й надалі становить серйозний виклик для колективної безпеки, адже Кремль продовжує застосовувати цифрові інструменти для дестабілізації та впливу на дії як партнерів, так і опонентів", - пишуть у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль