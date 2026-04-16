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Новини Кібератаки РФ
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Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани, - ЦПД

Хакери РФ зламали пошту, завдавши шкоди НАТО

Хакерське угруповання Fancy Bear, пов’язане з воєнною розвідкою РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти, завдавши суттєвої шкоди державним та військовим інституціям країн НАТО та Балкан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

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Подробиці

Масштаб кампанії вдалося розкрити завдяки помилці самих хакерів, які залишили дані про свої операції на відкритому сервері. Це дало дослідникам унікальну можливість проаналізувати методи роботи ГРУ у частині здійснення ним моніторингу оборонних спроможностей європейських держав.

"Російська кіберзагроза й надалі становить серйозний виклик для колективної безпеки, адже Кремль продовжує застосовувати цифрові інструменти для дестабілізації та впливу на дії як партнерів, так і опонентів", - пишуть у ЦПД.

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