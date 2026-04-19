РФ блокує соцмережі, бо готується до великої мобілізації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що блокування соцмереж у Росії може бути пов'язано із великою мобілізацією.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження доступу до соціальних мереж в РФ пов'язане не з тим, щоб обмежити критику голови їхньої держави. А, на мій погляд, глибше завдання. Щоб не було бунтів.

Через що можуть статися у північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей. Перш за все, загальна мобілізація, велика. Це мобілізація людей із центральних міст, зокрема Москви та Санкт-Петербургу", - пояснив він.

Для чого РФ потрібна мобілізація?

На думку Зеленського, велика мобілізація потрібна Росії для того, що повторити великий наступ на Україну.

"Варіант Б, для того, щоб менше витрат і менше зусиль і зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил. Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтики не готова до сильного протистояння. Тому що вони маленькі, а не тому, що вони не сміливи, а рускі сміливі", - сказав президент.

