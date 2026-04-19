РФ блокує соцмережі, бо готується до великої мобілізації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що блокування соцмереж у Росії може бути пов'язано із великою мобілізацією.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Обмеження доступу до соціальних мереж в РФ пов'язане не з тим, щоб обмежити критику голови їхньої держави. А, на мій погляд, глибше завдання. Щоб не було бунтів. 

Через що можуть статися у північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей. Перш за все, загальна мобілізація, велика. Це мобілізація людей із центральних міст, зокрема Москви та Санкт-Петербургу", - пояснив він.

Для чого РФ потрібна мобілізація?

На думку Зеленського, велика мобілізація потрібна Росії для того, що повторити великий наступ на Україну. 

"Варіант Б, для того, щоб менше витрат і менше зусиль і зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил. Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтики не готова до сильного протистояння. Тому що вони маленькі, а не тому, що вони не сміливи, а рускі сміливі", - сказав президент.

19.04.2026 22:10 Відповісти
Геть обкуреного ішака! Чмо забиває баки народу, щоб відвернути увагу суспільства від наболілого.
19.04.2026 22:02 Відповісти
- не факт
- якщо так то нам буде дуже зле
- збільшити мобілізаційний тиск в Україні то буде ще більше шутерів

отак от ПОКРАЩИЛИ ЖИТТЯ в 2019. Від Відня за пару годин і ресторанів до смертей
19.04.2026 21:57 Відповісти
Побачиш(
19.04.2026 21:52 Відповісти
Ти зелена гнида
19.04.2026 22:20 Відповісти
А хто це?
19.04.2026 22:31 Відповісти
і який план у зебіла? посилити бусифікацію, щоб остаточно добити етнічних українців?

може, треба створити хімічну та ядерну зброю?
19.04.2026 21:57 Відповісти
Не шукай оправдания, а йди Уеоаїну захищати. Сховався за VPNом і думаєш, що ТЦК не дістануть?
19.04.2026 22:34 Відповісти
19.04.2026 21:57 Відповісти
Поясніть цьому патужнаму, що в кацапії вже катастрофічно не вистачає людей в економіці, яка на ладан дихає, якщо звідти витягти ще мівмільйона-мільйон людей, вона тупо рухне. Ну добре, уявимо, що завтра нафта стала по 500 баксів, а газ по 5000 баксів тоді, можливо, кацапська економіка витримає переведення такої великої групи з економіки у армію, до речі, їм треба зарплату платити, знову смоктати ресурс з економіки, яка канає. А тепер питання, що робити з цією аравою, саперними лопатками та мосінками озброювати і кидати у мʼясні штурми, щоб що? Ну просунуться вони на кілька десятків кілометрів по фронту, а далі це мʼясо скінчиться і що тоді?

У мене інше питання, зелена банда останніми днями залякує людей, боров сибіга залякував обстрілами, потім це чучело то про наступ з ********** мололо, тепер про загальну мобілізацію в кацапії. Я не розумію, навіщо вони це роблять...
19.04.2026 21:58 Відповісти
русня масово імпортує нігерів та індусів, їм пофіг на смерті ванюшек
19.04.2026 22:02 Відповісти
Уявляю, як Моді особисто виймає з власної економіки, садить на корабель і відправляє пів мільйона індусів другу владіміру, всі вони по дорозі вивчають кацапську мову і вже знають, як працювати на новому місці. Теж саме з африканцями))
19.04.2026 22:11 Відповісти
моді розсилає своїх індусів по всьому світу, це не секрет
а індуси непогано знають англійську, тож майже будь-який менеджер зможе ними керувати.
19.04.2026 22:17 Відповісти
Моді нікого нікуди не розсилає, звідки ви таке берете? Нагадаю, що кацапи припинили вербування людей з Індії на війну, а це було всього кілька сотень людей, бо Моді вимагав. А тут Моді раптом розщедриться і пів мільйона кваліфікованих людей, в освіту яких держава вклала величезні кошти, відправить *****))
19.04.2026 22:24 Відповісти
я не про війну писав, а про імпорт працівників
загугліть, це факт - русня імпортує їх та негрів для роботи.
19.04.2026 22:31 Відповісти
І чому б їм не знати англійську якщо це державна мова в Індії?
20.04.2026 11:17 Відповісти
Їх недооцінювати не можна, тим паче Трамп вже плануе скорочувати війська в Европі. Думаеться мені, путлер перед тим як загинути розвяже світову війну, він знае Европа не готова до протистояння; тільки зараз починається европейське військове планування.
19.04.2026 22:03 Відповісти
Для того, щоб розвʼязати світову війну, потрібні величезні ресурси, а у нього на Україну вже не вистачає. Припиність слухати "експердів-дегенератів", які вам мелять маячню про якісь таємні нескінченні ресурси *********...
19.04.2026 22:09 Відповісти
таємних ресурсів 3,14дерації по цілому світі на трільйони доларів.А ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДАЖІ РАШИСТСЬКОЇ НАФТИ ЦЕ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ НА ВІЙНУ
19.04.2026 22:13 Відповісти
Чому люди з іноземними айпішниками якісь теорії змови постійно поширюють. Я у вас запитаю, як експерта: добре, що ви знаєте про ресурси кацапії за кордоном, але є ще одне: хутін має це погодити з рептилоїдами та світовим урядом.
19.04.2026 22:19 Відповісти
Відповідаю ,якщо Ви не рептилоїд...Знищення ядерного потенціалу України ,згодом окупація українського Криму і благословення куйла від китайців,та таємні домовленості відносно війни в Україні із США (неприйняття України в НАТО) Є ДОМОВЛЕНОСТІ КУЙЛА ІЗ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ.КОТРИХ ВИ НАЗИВАЄТЕ "СВІТОВИМ УРЯДОМ"(айпішки, до властивості мозгів думати.відношення не мають від слова" взагалі"
19.04.2026 23:42 Відповісти
Наберут они пол-миллиона, при этом еще 2 миллиона убежит - а еще 5 миллионов спрячутся по подвалам. Дураки которые были согласные пойти по повестке закончились еще в 22 году. Потом постепенно заканчивались зэки в тюрьмах, алкаши, бомжи, просто малообеспеченные идиоты из разных жоп мира которых на россии хватает. Сейчас уже даже за немалые бабки дураков нет, гребут калек - абы выполнить план. Плюс в 22 году у россиян еще могла оставаться вера что еще немножко, победим и домой. Сейчас уже всем понятно - никакой победы не будет, никто не знает что такое победа. И все прекрасно уже понимают какие на фронте потери, и потому попытка массовой мобилизации будет встречена крайне плохо. И это добьет и режим и экономику. Плюс если они начнут именно насильственную мобилизацию - то какой уровень мотивации у таких солдат будет? Плюс даже их зет-гниды военкоры пишут что в текущей войне нет смысла в увеличении численности солдат в штурмах, 90% потерь это дроны, и большинство потерь - причем подавляющее - это потери до прямого контакта с солдатами ЗСУ, за много километров до ЛБЗ. И сейчас если они где то умудряются пролезть благодаря плохой погоде или просто везению, потому что идет 1-2 человека, то если вместо них отправить 5 - то их с гораздо большей вероятностью обнаружат и уничтожат всю группу. Так что я конечно не стал бы исключать какой то мобилизации, потому что их верхушка оторвана от реальности - но проблем на этом они сильно огребут. И глобально ситуации это не изменит, просто будет не 30 тысяч в месяц покойников а 50.
19.04.2026 22:13 Відповісти
Шо-шо а алконавти в кацапстані це невичерпний ресурс
РФ ставить "антирекорди": алкоголізм і психрозлади досягли максимуму за 10 років, - дослідження Джерело: https://censor.net/ua/n3610939
19.04.2026 22:26 Відповісти
Ти не читав Ігнатьєва, "Пятьдесят лет в строю"? Людина закінчила Академію Генштабу, і багато років служила військовим аташе, у Норвегії, Швеції та Данії. А в І Світову - у Франції. Офіцери Генштабу вивчали багато чого, в тому числі, і питання мобілізації. Він багато уваги приділяє цьому питанню, в мемуарах. І коли почув від представника Ставки (російської), про те, що в Росії більше мільйона дезертирів, то сказав - "С этой войной пора кончать...". В період І Світової , в Російській імперії кількість населення досягала 182 мільйонів. Призиву підлягали не всі - не чіпали мусульман Середньої Азії та Казахстану, калмиків, народи Сибіру. Обмежено мобілізували народи Кавказу. А це була трохи не половина населення. (Спроби мобілізації казахів, у 1916, призвели до повстання під проводом Амангельди Іманова.)
От і дивися - картина повторюється... Великі втрати на фронті. Ейфорія "Киев - за три дня!", вже давно пройшла. Економіка "загинається". І зараз піде примусова мобілізація тих, хто воювать не хоче... Повстання не буде. Але мобілізація буде: "ногами" - в протилежний бік від військкоматів... І піде масове дезертирство (хоч воно є і зараз). І тікатимуть, зі зброєю. Сіл покинутих, вистачає, по Росії (Десь читав цифру - більше 11 тисяч, тільки по європейській частині). Але просто жить під дахом - це половина проблеми. треба щось і їсти! Тому почнуть збиваться в банди, і грабувать... Це вже було - навіть "Бєларусьфільм" цілу серію фільмів, про це, зняв...
Тому, тут наростає КУПА ПРОБЛЕМ, які бачать лише люди знаючі... Але чи багато їх, в Кремлі, залишилося? Купка старих пердунів, які розв'язали цю війну (не від великого розуму), і величезна купа їх "жополизів", яка, за вигідних обставин, зрадить "покровителів", тому що не захоче тонуть, разом з ними... Знаєш, чому алкоголік похмеляється? Щоб "відтягти" трохи, муки похмілля. Знає, що назавтра буде ще гірше... Але спиниться вже не може... Те саме зараз, і в Кремлі. Вони самі загнали себе у пастку, з якої виходу немає...
20.04.2026 14:21 Відповісти
Не читал - но одобряю. Я помню что случилось с РККА в 1941 году, и если бы не ошибки Гитлера, который был мягко говоря - неумным человеком, который не смог воспользоваться человеческим ресурсом упавшим ему в руки как перезрелое яблоко, который мог бы например объявить о создании независимой Украины и Беларуси под протекторатом Германии, восстановление частной собственности, раздачу земли - он бы свою армию удвоил и гнали бы мотивированные бывшие граждане СССР коммуняк аж до самого Берингова пролива. Но все таки тогда война для народов бывшего СССР была относительно справедливой, потому и не было уже потом таких уж проблем с мобилизацией. А если вспомнить 1 мировую, и что что случилось с Российской Империей в 1917 году, когда всем стало ясно что в войне нет смысла, когда пропала всякая мотивация - вот тогда те кто очень не хотел на фронт - империю и развалили.
20.04.2026 16:22 Відповісти
Почитай - рекомендую... Нам її у військовому училищі її рекомендували - хоч він і був "графом", і царським полковником... (Правда, прийняв революцію та більшовиків). Розумна книга - з точки зору військового-професіонала...
20.04.2026 16:26 Відповісти
Він рахує тільки кацапів, українці йому пофіг..
19.04.2026 22:14 Відповісти
Нет конечно, у нас все нехорошо - но у нас есть таки партнеры, которые просто для своих задач не дадут нам упасть, просто потому что им выгодно чтобы воевала Украина а не они, и обижаться на них за это не стоит. Достаточно вспомнить 1941 год, и какие были отношения до начала отрезка войны который называют "ВОВ" между СССР, Великобританией и США. Отношения были мягко говоря не очень. Но как только СССР стал участником войны - ему сразу же начали помогать - потому что это было выгодно союзникам. Рашке никто помогать не будет, более того - все ее союзники стараются получить максимальный профит от ее безвыходного положения. А насчет численности - так армия обороняющаяся может позволить себе иметь меньшую численность, особенно с развитием роботизированных систем. Какой то российский военкор рассказывал историю как они штурмовали посадку в которой сидело на СПшке двое наших. В итоге они посадку захватили, один наш погиб, второй попал в плен. При этом россияне положили в штурмах роту солдат, порядка 100 человек. Именно в такой войне как теперишняя максимально минимизируется значение соотношения между атакующими и обороняющимися. Раньше его считали равным 1 к 3, потому что расчеты показывали что при прорыве укрепленной линии обороны, с применением артиллерии и танков именно в такое количество раз атакующих должно быть больше чтобы они просто успели добежать или доехать до полосы укреплений, теряя по дороге людей, и чтобы оставшихся хватило для схватки с защитниками уже на самой линии обороны. Сейчас это все не имеет смысла, потому что огневое поражение атакующим будет наноситься дронами, и немного - точной артиллерией. И сколько будет в укреплениях сидеть защитников - не так важно, потому что при правильной организации оборонительного боя атакующие до укреплений просто не дойдут.
19.04.2026 22:33 Відповісти
Ну вы посмотрите сколько рф отдала в качестве оплаты по ленд-лизу. Там копейки. По Ленд-Лизу по курсу 2000х годов СССР получил порядка 150 млрд баксов, а рф заплатила в 2006 году аж 670 миллионов. То есть аж полпроцента. Если бы в 1941 году война в Европе остановилась, Великобритания бы заключила мир, не было бы войны в Африке, не было бы налетов на Британию, немцы не строили бы Атлантический вал, не строили крылатые и баллистические ракеты для бомбардировок Лондона, не строили и не содержали бы надводный флот чтобы попробовать как то контрить Королевский флот, если Германия не держала большую авиационную группировку у себя, не держала бы огромное количество ПВО, если бы Германия не строила сотнями дорогущие и сложные подводные лодки чтобы устроить морскую блокаду Великобритании, а СССР в дополнении ко всему не получал бы поставок по Ленд-Лизу - то 2МВ для советского союза закончилась бы в 1942 году вступлением Вермахта во Владивосток.
19.04.2026 22:49 Відповісти
По ленд-лізу оплата була іншою. Платили тільки за речі, які не мали прямого стосунку до ведення бойових дій... СРСР треба було відновлювать залізниці (локомотиви, рейки та інші складові залізниць). За це і платили. А за бойову техніку не платили нічого. Якщо була знищена, в ході боїв, чи вийшла з ладу, безповоротно, просто списували. (зараз почало спливать, що частину, наприклад, літаків, що мали якісь ушкодження, але могли буть відремонтовані, в полках, просто, "розкулачували" - знімали робочі вузли, для відновлення інших апаратів, а фюзеляжі тихенько закопували). Всю техніку, в робочому стані, після закінчення війни, повертали союзникам...
Не знаю, наскільки це правда, але десь читав, що тихцем списали, під виглядом збитих, винищувачів, на цілий полк. І сховали їх, на якомусь далекосхідному аеродромі. Коли американці задали питання про таку кількість літаків, у Кремлі "скорчили чугунную морду". Тоді з японських аеродромів прилетіли американські штурмовики, і рознесли, вдрабадан, всі літаки, на стоянках.
Так що казать, що "Путин - лгун и лицемер" - нічого... Кацапня завжди була такою...
20.04.2026 08:10 Відповісти
Ну зная совков - никто не удивляется тому что они после войны много техники "скрысили", объявив ее уничтоженно. Те же студебеккеры еще лет 10 по всей стране ездили, хотя никто за них и не платил.
20.04.2026 10:26 Відповісти
Ну - тут з тобою можна і "посперечаться". Можливо, ти бачив "клони"...
Радянські вантажівки, що створювалися під безпосереднім впливом або як "клони" американського Studebaker US6 (поставлявся по ленд-лізу), стали основою післявоєнного автопарку СРСР. Американський "Студер" був настільки надійним та вдалим (особливо 6х6), що радянське керівництво вимагало скопіювати його конструкцію.
Ось основні радянські машини, які вважаються клонами або спадкоємцями Studebaker US6:

ЗІС-151 (1948-1958): Найближчий радянський аналог, розроблений на Московському автозаводі імені Сталіна. Він перейняв тривісну схему (6x6), базу та загальну конструкцію трансмісії. Проте він був важчим за американця та мав слабший двигун, через що поступався у прохідності.
ЗІЛ-157 (1958-1994): Еволюція ЗІС-151. Хоча конструкція була вдосконалена (зокрема, перейшли на односкатні задні колеса для кращої прохідності), витоки конструкції ведуть саме до Studebaker US6.
ГАЗ-51 (з 1946): При створенні кабіни та передньої частини цього масового вантажівки було використано досвід експлуатації Studebaker US6.
УралЗІС-355М (1950-ті): Вантажівка, що випускалася в Міассі, також зазнала впливу американської конструкції.
Основні характеристики впливу:

Двигун: ЗІС-151 використовував двигун Hercules, який був глибоко переробленим аналогом моторів, що стояли на американських машинах.Кабіна: Радянські конструктори копіювали кабіну та капотне компонування Studebaker.Застосування: "Студебекери" служили основними шасі для "Катюш" (БМ-13), і радянський ЗІС-151 продовжив цю традицію.

Я ще встиг застать в армійських автопарках ЗіЛ-157 (його кличка, в армії - "Мурмон"). Скопіювали базу 6 х 6, двигун чий, не знаю. А от гідропідсилювач керма не поставили. Водії матюкалися - на вибоїнах, при швидкості, кермо з рук вилітало... Попоїздив я, на ньому, у свій час...
20.04.2026 13:14 Відповісти
Удар було нанесено під час Корейської війни. Вибачте, цитата мовою оригіналу:
"Атака ВВС США на аэродром «Сухая Речка»

8-го октября 1950 года в 16:17 по местному времени (тогда шла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейская война) военный аэродром, располагавшийся в 2 километрах к юго-востоку от села, подвергся штурмовому обстрелу двумя истребителями ВВС США https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-80_Shooting_Star Lockheed F-80C Shooting Star . В результате данного налёта были повреждены семь советских самолётов, один из них полностью сгорел (это был самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-63_Kingcobra Bell P-63 Kingcobra, ранее поставленный США в СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 ленд-лизу)
20.04.2026 12:43 Відповісти
Дякую...
20.04.2026 13:01 Відповісти
Нарешті притомний коментар. А то від мега оптимізму в попередніх коментарях автора єдиний марафон мозку починається.
20.04.2026 10:12 Відповісти
видно ты в школе плохо учился - без одной только американской тушонки в "непобедимой" красной армии начался бы повальный голод ещё в 1942 году!!!
19.04.2026 22:58 Відповісти
білорусь призиває офіцерів запасу. По вашому, це вони кого залякують?

у нас люди неймовірно тупі. То ржали над шахедами, потім над чмобиками. Тепер поржіть над білорусами
20.04.2026 01:34 Відповісти
Ви праві, у нас люди неймовірно тупія і памʼять як у риби, приблизно кілька хвилин, а далі все стирається. Алкашенка призвав ахіцерів у https://www.unian.ua/world/lukashenko-********-ukaz-pro-prizov-oficeriv-zapasu-12174582.html 2023 році.
https://krugloe.by/official/lukashenko-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-srochnuyu-********-sluzhbu-v-fevrale-mae-2024-goda/#:~:text=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E,%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. Призивав у 2024
https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-179-ot-5-maa-2025-g Призивав у 2025

Але нашим довбням кожен рух в ********** вже вижається підготовкою до нападу. Вам же пояснили, що якщо на кордоні щось формуватиметься, все буде видно, зараз нічого сховати не вийде.
20.04.2026 01:50 Відповісти
Вам шалики не сподобалися? От вам антишашлики
20.04.2026 03:39 Відповісти
Муйня! - хто там посміє бунтувати - Пригожин показав чим це закінчиться а в нього були непогані людолови - по дорозі на москву 6 літаків завалили
19.04.2026 21:59 Відповісти
19.04.2026 22:02 Відповісти
кац ботів не блокує - те все сірим зачмоханим утиркам
19.04.2026 22:09 Відповісти
Рабсеяне безкоштовно воювати не пiдуть, скорiш пуйла уперед копитами винесуть
19.04.2026 22:12 Відповісти
І що? Ну мобілізували вони наприклад мільйон, вони ж не годі підуть, мільйон комплектів форми, мільйон зброї і все інше, оцей мільйон зітреться об кілзону, далі що? До чого ці пугалки?
19.04.2026 22:13 Відповісти
І дійсно. Пора, ой пора про кордони 91 року згадати. І про каву в Криму. Я розумію, що дурнями жити набагато легше. Зєльонскій справді народний президент. Логіка протікання його думок ідентична вашій.
20.04.2026 10:20 Відповісти
Для дебилов и зрадофилов.
Как уже и говорил, даже при обьявлении мобилизации она проходит постепенно. РФ может обучать, вооружать и ставить в строй по 50-75 тысяч новобранцев в месяц. И делать это к примеру год. С этим их мобсистему справится.
20.04.2026 10:49 Відповісти
Але ж до перемогунів заброньованих це не доходить.
20.04.2026 12:46 Відповісти
По той же логике у нас закон про антисемитизм потому что еврей боиться бунта. Логика черепную коробку не давит или оно может только читать с листика что заднеприводный литвин пишет?
19.04.2026 22:14 Відповісти
Мізки в нього "рускі", тому й верзе казна-що.
20.04.2026 09:23 Відповісти
Та ні, ну шо ти брешеш як якесь пагане БіБіСі яке гірше Скабєєвой. Твої братушки просто готуються до травневих шашличків, біжи по пляшку і холодець, будемо накривати стіл на кордоні, адже рускіє теж люди і не хочуть війни.
19.04.2026 22:45 Відповісти
з області проекцій! фсьо! пропали решта простолюдинів! йузікам з лотками власних йайєць по копіці, лисим, міндичам, ***********,... та їх личинкам мона не хвилюватись!
19.04.2026 22:47 Відповісти
Це Зеленський здобуває кращі умови закінчення війни.
20.04.2026 00:37 Відповісти
Тут май скоро. Шашлыки. Какая мобилизация.
20.04.2026 03:47 Відповісти
Головне, що у Зеленського не велика і зовсім не примусова мобілізація... Хоча увесь світ гроші засилає, а баблішка на справжню контрактну армію НІТ
20.04.2026 09:18 Відповісти
прутін не має такої потужності, щоб відкрито бусифікувати холопів, як це робить наш вечірній Лідор
20.04.2026 09:24 Відповісти
Там не бусіфікують, на засрашці зразу кримінальну справу відкривають й "вибір" в'язниця чи контракт+гроші й багато кацапів дурних обирає друге. Й давно вже вони це роблять, тільки відео про те не викладеш у мережу бо "дискредитація армії" й в'язниця дуже швидко.
20.04.2026 09:37 Відповісти
Чушь, никто там никаких миллионов призывать не будет. Солдат надо обучить, вооружить, выдать снарягу и накормить.
Максимум снова обьявят частичную мобилизацию и будут набирать полгода-год по 50 тысяч в месяц и еще 25 тысяч на контракт если очень напрягутся. Это предел их мобилизационных возможностей. Дебилы, который думают, что можно за месяц поставить миллион рекрутов в строй - просто в армии не служили.
20.04.2026 10:45 Відповісти
Примітивне відволікання уваги від ситуації навколо ментів у Голосіївському районі
20.04.2026 12:04 Відповісти
зєльоний поц, всьо про всьо знає. статист хер.в
20.04.2026 13:55 Відповісти
 
 