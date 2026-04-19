РФ блокує соцмережі, бо готується до великої мобілізації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що блокування соцмереж у Росії може бути пов'язано із великою мобілізацією.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю для телемарафону.
"Обмеження доступу до соціальних мереж в РФ пов'язане не з тим, щоб обмежити критику голови їхньої держави. А, на мій погляд, глибше завдання. Щоб не було бунтів.
Через що можуть статися у північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей. Перш за все, загальна мобілізація, велика. Це мобілізація людей із центральних міст, зокрема Москви та Санкт-Петербургу", - пояснив він.
Для чого РФ потрібна мобілізація?
На думку Зеленського, велика мобілізація потрібна Росії для того, що повторити великий наступ на Україну.
"Варіант Б, для того, щоб менше витрат і менше зусиль і зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил. Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтики не готова до сильного протистояння. Тому що вони маленькі, а не тому, що вони не сміливи, а рускі сміливі", - сказав президент.
От і дивися - картина повторюється... Великі втрати на фронті. Ейфорія "Киев - за три дня!", вже давно пройшла. Економіка "загинається". І зараз піде примусова мобілізація тих, хто воювать не хоче... Повстання не буде. Але мобілізація буде: "ногами" - в протилежний бік від військкоматів... І піде масове дезертирство (хоч воно є і зараз). І тікатимуть, зі зброєю. Сіл покинутих, вистачає, по Росії (Десь читав цифру - більше 11 тисяч, тільки по європейській частині). Але просто жить під дахом - це половина проблеми. треба щось і їсти! Тому почнуть збиваться в банди, і грабувать... Це вже було - навіть "Бєларусьфільм" цілу серію фільмів, про це, зняв...
Тому, тут наростає КУПА ПРОБЛЕМ, які бачать лише люди знаючі... Але чи багато їх, в Кремлі, залишилося? Купка старих пердунів, які розв'язали цю війну (не від великого розуму), і величезна купа їх "жополизів", яка, за вигідних обставин, зрадить "покровителів", тому що не захоче тонуть, разом з ними... Знаєш, чому алкоголік похмеляється? Щоб "відтягти" трохи, муки похмілля. Знає, що назавтра буде ще гірше... Але спиниться вже не може... Те саме зараз, і в Кремлі. Вони самі загнали себе у пастку, з якої виходу немає...
Не знаю, наскільки це правда, але десь читав, що тихцем списали, під виглядом збитих, винищувачів, на цілий полк. І сховали їх, на якомусь далекосхідному аеродромі. Коли американці задали питання про таку кількість літаків, у Кремлі "скорчили чугунную морду". Тоді з японських аеродромів прилетіли американські штурмовики, і рознесли, вдрабадан, всі літаки, на стоянках.
Так що казать, що "Путин - лгун и лицемер" - нічого... Кацапня завжди була такою...
Радянські вантажівки, що створювалися під безпосереднім впливом або як "клони" американського Studebaker US6 (поставлявся по ленд-лізу), стали основою післявоєнного автопарку СРСР. Американський "Студер" був настільки надійним та вдалим (особливо 6х6), що радянське керівництво вимагало скопіювати його конструкцію.
Ось основні радянські машини, які вважаються клонами або спадкоємцями Studebaker US6:
ЗІС-151 (1948-1958): Найближчий радянський аналог, розроблений на Московському автозаводі імені Сталіна. Він перейняв тривісну схему (6x6), базу та загальну конструкцію трансмісії. Проте він був важчим за американця та мав слабший двигун, через що поступався у прохідності.
ЗІЛ-157 (1958-1994): Еволюція ЗІС-151. Хоча конструкція була вдосконалена (зокрема, перейшли на односкатні задні колеса для кращої прохідності), витоки конструкції ведуть саме до Studebaker US6.
ГАЗ-51 (з 1946): При створенні кабіни та передньої частини цього масового вантажівки було використано досвід експлуатації Studebaker US6.
УралЗІС-355М (1950-ті): Вантажівка, що випускалася в Міассі, також зазнала впливу американської конструкції.
Основні характеристики впливу:
Двигун: ЗІС-151 використовував двигун Hercules, який був глибоко переробленим аналогом моторів, що стояли на американських машинах.Кабіна: Радянські конструктори копіювали кабіну та капотне компонування Studebaker.Застосування: "Студебекери" служили основними шасі для "Катюш" (БМ-13), і радянський ЗІС-151 продовжив цю традицію.
Я ще встиг застать в армійських автопарках ЗіЛ-157 (його кличка, в армії - "Мурмон"). Скопіювали базу 6 х 6, двигун чий, не знаю. А от гідропідсилювач керма не поставили. Водії матюкалися - на вибоїнах, при швидкості, кермо з рук вилітало... Попоїздив я, на ньому, у свій час...
"Атака ВВС США на аэродром «Сухая Речка»
8-го октября 1950 года в 16:17 по местному времени (тогда шла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейская война) военный аэродром, располагавшийся в 2 километрах к юго-востоку от села, подвергся штурмовому обстрелу двумя истребителями ВВС США https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-80_Shooting_Star Lockheed F-80C Shooting Star . В результате данного налёта были повреждены семь советских самолётов, один из них полностью сгорел (это был самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-63_Kingcobra Bell P-63 Kingcobra, ранее поставленный США в СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 ленд-лизу)
Как уже и говорил, даже при обьявлении мобилизации она проходит постепенно. РФ может обучать, вооружать и ставить в строй по 50-75 тысяч новобранцев в месяц. И делать это к примеру год. С этим их мобсистему справится.
Максимум снова обьявят частичную мобилизацию и будут набирать полгода-год по 50 тысяч в месяц и еще 25 тысяч на контракт если очень напрягутся. Это предел их мобилизационных возможностей. Дебилы, который думают, что можно за месяц поставить миллион рекрутов в строй - просто в армии не служили.