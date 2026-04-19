Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість про безпекову співпрацю з Індією.

"Наступного тижня готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Не забуваємо, що ППО для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей – Рустем Умєров працює з відповідними країнами.

Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією – фіналізуємо, щоб були документи. Рустем щойно мені доповів деталі", - зазначив президент.

Також дивіться: Послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Також, за словами Зеленського, Україна готується до нової роботи із європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який уже був ухвалений, але досі не почав надходити.

"Окреме питання – це санкції проти Росії за цю війну та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. Жодної реальної користі від цього для дипломатії не буде, і кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем", - додав глава держави.

Дивіться: Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО