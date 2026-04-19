Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією, - Зеленський

Безпекова співпраця України та Індії: є домовленість

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість про безпекову співпрацю з Індією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

Подробиці

"Наступного тижня готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Не забуваємо, що ППО для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей – Рустем Умєров працює з відповідними країнами.

Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією – фіналізуємо, щоб були документи. Рустем щойно мені доповів деталі", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, Україна готується до нової роботи із європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який уже був ухвалений, але досі не почав надходити.

"Окреме питання – це санкції проти Росії за цю війну та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. Жодної реальної користі від цього для дипломатії не буде, і кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем", - додав глава держави.

Нагадайте,будь ласка,це вже 29-та чи 30-та безпекова угода!?
19.04.2026 20:30 Відповісти
Знову дурня перед зебілами грає, імітує бурхлиу діяльність.
Додав до 28 " бєзпєклвих угод" - 29- ту
19.04.2026 20:30 Відповісти
Зрозуміло...
Значить ЗЕсрань зі своєю сумбрією в Індію на екскурсію зібрався... Там вони ще не були...
19.04.2026 20:34 Відповісти
анука намалюйте точку на лбу🤣
показати весь коментар
19.04.2026 20:38 Відповісти
родинку на ключице. Папа, на смертном одре выдал тайну что есть у меня родная сестра близнец Зита
показати весь коментар
20.04.2026 02:23 Відповісти
З хрестиком посередині.
показати весь коментар
20.04.2026 07:56 Відповісти
Моді до сраки наша безпекова ситуація на протязі всіх років війни…що змінилось нині… чи то божа роса від влади….
показати весь коментар
19.04.2026 20:31 Відповісти
Моді купував крадене в Україні зерно.
показати весь коментар
19.04.2026 21:01 Відповісти
Навiщо ?
показати весь коментар
19.04.2026 20:33 Відповісти
щоб відосік-гундосік записать...
показати весь коментар
19.04.2026 21:06 Відповісти
"Україна має домовленість про безпекову співпрацю з Індією" - так у Індусів майже вся зброя і ліцензії з Росії!
Замовили додаткові С-400!
показати весь коментар
19.04.2026 20:33 Відповісти
Умєров це дурілка картонна - шо він там міг з Їндією нарішати - Моді тільки дивиться шоб з кацапами шось замутити
показати весь коментар
19.04.2026 20:34 Відповісти
Зрозуміло...
Значить ЗЕсрань зі своєю сумбрією в Індію на екскурсію зібрався... Там вони ще не були...
показати весь коментар
19.04.2026 20:34 Відповісти
Наконец то до Азии добрался.) в Европе уже всех объездил. Дальше латинская Америка но это уже на 27й год. Раньше не получится. В азии стран много. Долго ездить.
показати весь коментар
19.04.2026 20:34 Відповісти
А, спитайте цього тупорилого мудадзвона з ким в нього немає "домовленостей". А де результати!? Чмо свідомо бреше, сподіваючись підняти свою політичну вагу перш за все у любителів обкуреного ішака.
показати весь коментар
19.04.2026 20:36 Відповісти
Ну, тепер, нарешті, можна спати спокійно.
показати весь коментар
19.04.2026 20:36 Відповісти
Індуси взагалі про безпеку не думають , особливо нашу
показати весь коментар
19.04.2026 20:38 Відповісти
а на практиці є лише домовленість про імпорт індусів
показати весь коментар
19.04.2026 20:39 Відповісти
Таки індивіда із 95-го кварталу можна витягти, але 95-й квартал витягти із цього індивіда ніколи. Киздець!
показати весь коментар
19.04.2026 20:39 Відповісти
Цікаво, що це за "угода" буде? Індія, в обмін на россійську нафту, почне поставляти у рф наші дрони і "фламінги"?)
показати весь коментар
19.04.2026 20:39 Відповісти
ця угода не вартує стакана бетона
показати весь коментар
19.04.2026 20:40 Відповісти
ось та тема iз коктейлями у центрi моя. Хто був i на роверах гоняв зрозумiе мене))
показати весь коментар
19.04.2026 20:41 Відповісти
Найкращою безпековою угодою з індусами булоб, як би вони - назавжди забрали до себе в індійські джунглі Зеленського і там загубили його.
показати весь коментар
19.04.2026 20:43 Відповісти
Мауглі-95
показати весь коментар
19.04.2026 20:58 Відповісти
коли буде результат всіє цієї безпекової куйні!?
показати весь коментар
19.04.2026 20:43 Відповісти
Щось в цій пісні Висоцького є ...

Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса,
Кто ни во что не верит
- даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы
- Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя
- Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья
- Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя
- привыкни к укоризне,

Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни
- В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько
- Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю, Я обхожу искусы
- Удобную религию Придумали индусы! 1969
показати весь коментар
19.04.2026 20:45 Відповісти
А казкар-брехун продовжує запевняти українців, що все добре, що він піклується про них, що вже ось рукою подати і попереду їх чекаї зелений майбутній лад, кращий за червоний комунізм. Якось А якщо повернутися назад, 7 років його буздарного правління, то жодна обіцянка-цяцянка так і не була виконана.
показати весь коментар
19.04.2026 20:45 Відповісти
Зерро - від слова "взагалі"
показати весь коментар
19.04.2026 20:45 Відповісти
Що Індія, що Китай, як з козла молока
показати весь коментар
19.04.2026 20:47 Відповісти
порада, побажання сприймайте як хочете
але ніколи не лайкайте свої дописи
не гарно це.....
показати весь коментар
19.04.2026 23:43 Відповісти
Господи....як воно вже набридло....
показати весь коментар
19.04.2026 20:48 Відповісти
Така угода загрожує націонаьній безпеці України. По суті - це державна зрада
показати весь коментар
19.04.2026 20:57 Відповісти
Индия-- деловой партнёр рф. Через Индию происходит закупка
необходимого для армии рф.
показати весь коментар
19.04.2026 20:57 Відповісти
С той цыганвой лучше дела не иметь. Та и кацапия там крепко всё держит.
показати весь коментар
19.04.2026 20:58 Відповісти
який президент такий і вихлоп
показати весь коментар
19.04.2026 21:09 Відповісти
Танцор диско гарантирует безпеку рояльному членограю,эпохальный договор.
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
Домовленість про наміри? Круть.
показати весь коментар
19.04.2026 21:32 Відповісти
"Танцор Діско , новий сезон"
показати весь коментар
19.04.2026 21:39 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 21:50 Відповісти
Які плюси від цих безпекових угод особисто Україні?
показати весь коментар
19.04.2026 22:15 Відповісти
На час підписання цих угод найвеличнішого віслюка не було в Україні.
показати весь коментар
20.04.2026 08:00 Відповісти
ВСІ "ЗЕЛЕНІ ДОМОВЛЕНОСТІ" З 2019 РОКУ ,ГОЛІСІНЬКА "ЗЕЛЕНА БРЕХНЯ" ПІД КОТРУ ЙДЕ ПОГРАБУВАННЯ ДЕРЖАВИ І ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ
показати весь коментар
19.04.2026 22:17 Відповісти
 
 