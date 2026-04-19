Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленість про безпекову співпрацю з Індією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
"Наступного тижня готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Не забуваємо, що ППО для України, підтримка для нашої армії, забезпечення нашої оборони – це незмінний пріоритет. Буде більше наших безпекових домовленостей – Рустем Умєров працює з відповідними країнами.
Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією – фіналізуємо, щоб були документи. Рустем щойно мені доповів деталі", - зазначив президент.
Також, за словами Зеленського, Україна готується до нової роботи із європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який уже був ухвалений, але досі не почав надходити.
"Окреме питання – це санкції проти Росії за цю війну та які повинні штовхати Росію до реальної дипломатії. На жаль, є чергове рішення Америки на послаблення нафтових санкцій. Жодної реальної користі від цього для дипломатії не буде, і кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем", - додав глава держави.
