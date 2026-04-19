Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На следующей неделе готовим важные новости о нашем сотрудничестве в сфере безопасности с партнерами. Не забываем, что ПВО для Украины, поддержка нашей армии, обеспечение нашей обороны – это неизменный приоритет. Будет больше наших соглашений в сфере безопасности – Рустем Умеров работает с соответствующими странами.

Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией – финализируем, чтобы были документы. Рустем только что доложил мне детали", – отметил президент.

Также, по словам Зеленского, Украина готовится к новой работе с европейскими партнерами, чтобы разблокировать пакет поддержки для Украины, который уже был принят, но до сих пор не начал поступать.

"Отдельный вопрос – это санкции против России за эту войну, которые должны подтолкнуть Россию к реальной дипломатии. К сожалению, есть очередное решение Америки об ослаблении нефтяных санкций. Никакой реальной пользы от этого для дипломатии не будет, и каждый доллар от нефти только настраивает Россию воевать дальше. Но даже этими деньгами они все равно не решат проблем", - добавил глава государства.