Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.
"На следующей неделе готовим важные новости о нашем сотрудничестве в сфере безопасности с партнерами. Не забываем, что ПВО для Украины, поддержка нашей армии, обеспечение нашей обороны – это неизменный приоритет. Будет больше наших соглашений в сфере безопасности – Рустем Умеров работает с соответствующими странами.
Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией – финализируем, чтобы были документы. Рустем только что доложил мне детали", – отметил президент.
Также, по словам Зеленского, Украина готовится к новой работе с европейскими партнерами, чтобы разблокировать пакет поддержки для Украины, который уже был принят, но до сих пор не начал поступать.
"Отдельный вопрос – это санкции против России за эту войну, которые должны подтолкнуть Россию к реальной дипломатии. К сожалению, есть очередное решение Америки об ослаблении нефтяных санкций. Никакой реальной пользы от этого для дипломатии не будет, и каждый доллар от нефти только настраивает Россию воевать дальше. Но даже этими деньгами они все равно не решат проблем", - добавил глава государства.
Додав до 28 " бєзпєклвих угод" - 29- ту
Замовили додаткові С-400!
Значить ЗЕсрань зі своєю сумбрією в Індію на екскурсію зібрався... Там вони ще не були...
ржіть 73% зебіли
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса,
Кто ни во что не верит
- даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы
- Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя
- Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья
- Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя
- привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни
- В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько
- Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю, Я обхожу искусы
- Удобную религию Придумали индусы! 1969
необходимого для армии рф.