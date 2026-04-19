Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией.

"На следующей неделе готовим важные новости о нашем сотрудничестве в сфере безопасности с партнерами. Не забываем, что ПВО для Украины, поддержка нашей армии, обеспечение нашей обороны – это неизменный приоритет. Будет больше наших соглашений в сфере безопасности – Рустем Умеров работает с соответствующими странами.

Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией – финализируем, чтобы были документы. Рустем только что доложил мне детали", – отметил президент.

Также, по словам Зеленского, Украина готовится к новой работе с европейскими партнерами, чтобы разблокировать пакет поддержки для Украины, который уже был принят, но до сих пор не начал поступать.

"Отдельный вопрос – это санкции против России за эту войну, которые должны подтолкнуть Россию к реальной дипломатии. К сожалению, есть очередное решение Америки об ослаблении нефтяных санкций. Никакой реальной пользы от этого для дипломатии не будет, и каждый доллар от нефти только настраивает Россию воевать дальше. Но даже этими деньгами они все равно не решат проблем", - добавил глава государства.

Знову дурня перед зебілами грає, імітує бурхлиу діяльність.
Додав до 28 " бєзпєклвих угод" - 29- ту
19.04.2026 20:30 Ответить
Нагадайте,будь ласка,це вже 29-та чи 30-та безпекова угода!?
19.04.2026 20:30 Ответить
Зрозуміло...
Значить ЗЕсрань зі своєю сумбрією в Індію на екскурсію зібрався... Там вони ще не були...
19.04.2026 20:34 Ответить
Нагадайте,будь ласка,це вже 29-та чи 30-та безпекова угода!?
19.04.2026 20:30 Ответить
Знову дурня перед зебілами грає, імітує бурхлиу діяльність.
Додав до 28 " бєзпєклвих угод" - 29- ту
19.04.2026 20:30 Ответить
анука намалюйте точку на лбу🤣
19.04.2026 20:38 Ответить
Моді до сраки наша безпекова ситуація на протязі всіх років війни…що змінилось нині… чи то божа роса від влади….
19.04.2026 20:31 Ответить
Моді купував крадене в Україні зерно.
19.04.2026 21:01 Ответить
Навiщо ?
19.04.2026 20:33 Ответить
щоб відосік-гундосік записать...
19.04.2026 21:06 Ответить
"Україна має домовленість про безпекову співпрацю з Індією" - так у Індусів майже вся зброя і ліцензії з Росії!
Замовили додаткові С-400!
19.04.2026 20:33 Ответить
Умєров це дурілка картонна - шо він там міг з Їндією нарішати - Моді тільки дивиться шоб з кацапами шось замутити
19.04.2026 20:34 Ответить
Зрозуміло...
Значить ЗЕсрань зі своєю сумбрією в Індію на екскурсію зібрався... Там вони ще не були...
19.04.2026 20:34 Ответить
Наконец то до Азии добрался.) в Европе уже всех объездил. Дальше латинская Америка но это уже на 27й год. Раньше не получится. В азии стран много. Долго ездить.
19.04.2026 20:34 Ответить
А, спитайте цього тупорилого мудадзвона з ким в нього немає "домовленостей". А де результати!? Чмо свідомо бреше, сподіваючись підняти свою політичну вагу перш за все у любителів обкуреного ішака.
19.04.2026 20:36 Ответить
Ну, тепер, нарешті, можна спати спокійно.
19.04.2026 20:36 Ответить
Індуси взагалі про безпеку не думають , особливо нашу
19.04.2026 20:38 Ответить
а на практиці є лише домовленість про імпорт індусів
19.04.2026 20:39 Ответить
Таки індивіда із 95-го кварталу можна витягти, але 95-й квартал витягти із цього індивіда ніколи. Киздець!
19.04.2026 20:39 Ответить
Цікаво, що це за "угода" буде? Індія, в обмін на россійську нафту, почне поставляти у рф наші дрони і "фламінги"?)
19.04.2026 20:39 Ответить
ця угода не вартує стакана бетона
19.04.2026 20:40 Ответить
ось та тема iз коктейлями у центрi моя. Хто був i на роверах гоняв зрозумiе мене))
19.04.2026 20:41 Ответить
zельоний ублюдочний понос Оманської Гниди

ржіть 73% зебіли
19.04.2026 20:43 Ответить
Найкращою безпековою угодою з індусами булоб, як би вони - назавжди забрали до себе в індійські джунглі Зеленського і там загубили його.
19.04.2026 20:43 Ответить
Мауглі-95
19.04.2026 20:58 Ответить
коли буде результат всіє цієї безпекової куйні!?
19.04.2026 20:43 Ответить
Щось в цій пісні Висоцького є ...

Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса,
Кто ни во что не верит
- даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы
- Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя
- Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья
- Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя
- привыкни к укоризне,

Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни
- В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько
- Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю, Я обхожу искусы
- Удобную религию Придумали индусы! 1969
19.04.2026 20:45 Ответить
А казкар-брехун продовжує запевняти українців, що все добре, що він піклується про них, що вже ось рукою подати і попереду їх чекаї зелений майбутній лад, кращий за червоний комунізм. Якось А якщо повернутися назад, 7 років його буздарного правління, то жодна обіцянка-цяцянка так і не була виконана.
19.04.2026 20:45 Ответить
Зерро - від слова "взагалі"
19.04.2026 20:45 Ответить
19.04.2026 20:47 Ответить
Що Індія, що Китай, як з козла молока
19.04.2026 20:47 Ответить
Господи....як воно вже набридло....
19.04.2026 20:48 Ответить
Така угода загрожує націонаьній безпеці України. По суті - це державна зрада
19.04.2026 20:57 Ответить
Индия-- деловой партнёр рф. Через Индию происходит закупка
необходимого для армии рф.
19.04.2026 20:57 Ответить
С той цыганвой лучше дела не иметь. Та и кацапия там крепко всё держит.
19.04.2026 20:58 Ответить
який президент такий і вихлоп
19.04.2026 21:09 Ответить
Танцор диско гарантирует безпеку рояльному членограю,эпохальный договор.
19.04.2026 21:20 Ответить
 
 