Підприємства у Рязанській області РФ зобов’язали відправити до 5 працівників на війну проти України. ДОКУМЕНТ

Влада Рязанської області РФ зобов'язала підприємства брати участь у залученні людей на військову службу за контрактом для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Подробиці

Губернатор області Павло Малков підписав відповідну постанову.

Так, для підприємств із чисельністю від 150 до 300 співробітників встановлено норму у 2 кандидати, від 300 до 500 - 3 кандидати, понад 500 співробітників - 5 кандидатів.

Про відповідальність за невиконання встановлених показників у документі не йдеться.

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