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Новини Мобілізація в РФ
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Підприємства у Рязанській області РФ зобов’язали відправити до 5 працівників на війну проти України. ДОКУМЕНТ

У Росії підприємства зобов’язують відправляти працівників на війну

Влада Рязанської області РФ зобов'язала підприємства брати участь у залученні людей на військову службу за контрактом для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Подробиці

Губернатор області Павло Малков підписав відповідну постанову.

Так, для підприємств із чисельністю від 150 до 300 співробітників встановлено норму у 2 кандидати, від 300 до 500 - 3 кандидати, понад 500 співробітників - 5 кандидатів.

Про відповідальність за невиконання встановлених показників у документі не йдеться.

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У Росії підприємства зобов'язують відправляти працівників на війну

Автор: 

армія рф (21496) росія (70789) Рязань (32)
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Топ коментарі
+11
Дурні якісь, нафіга якісь документи слати, бусиком під'їхав, загрузив хоч всіх оптом відразу і поїхав далі
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31.03.2026 13:35 Відповісти
+8
В Україні мобілізація більш схожа на рейдерство вільних людей,
а на росії - це тупо кріпосне право по обміну рабів на право вести бізнес...
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31.03.2026 13:41 Відповісти
+7
"Рознарядка" називається ....
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31.03.2026 13:37 Відповісти

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