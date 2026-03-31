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Підприємства у Рязанській області РФ зобов’язали відправити до 5 працівників на війну проти України. ДОКУМЕНТ
Влада Рязанської області РФ зобов'язала підприємства брати участь у залученні людей на військову службу за контрактом для війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Подробиці
Губернатор області Павло Малков підписав відповідну постанову.
Так, для підприємств із чисельністю від 150 до 300 співробітників встановлено норму у 2 кандидати, від 300 до 500 - 3 кандидати, понад 500 співробітників - 5 кандидатів.
Про відповідальність за невиконання встановлених показників у документі не йдеться.
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