Предприятия в Рязанской области РФ обязали отправить от 2 до 5 работников на войну против Украины. ДОКУМЕНТ
Власти Рязанской области РФ обязали предприятия участвовать в наборе людей на военную службу по контракту для участия в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Губернатор области Павел Малков подписал соответствующее постановление.
Так, для предприятий с численностью от 150 до 300 сотрудников установлена норма в 2 кандидата, от 300 до 500 - 3 кандидата, свыше 500 сотрудников - 5 кандидатов.
Об ответственности за невыполнение установленных показателей в документе не говорится.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а на росії - це тупо кріпосне право по обміну рабів на право вести бізнес...
+ активне залучення студенської молоді в підрозділи БПЛА
А керівництво точно пройде всі перевірки КСП?
Здійснювалася шляхом примусового набору від усіх податних станів. Спочатку брали до війська 1 рекрута із 20-ти дворів