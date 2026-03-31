Предприятия в Рязанской области РФ обязали отправить от 2 до 5 работников на войну против Украины. ДОКУМЕНТ

В России предприятия обязывают отправлять работников на войну

Власти Рязанской области РФ обязали предприятия участвовать в наборе людей на военную службу по контракту для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подробности

Губернатор области Павел Малков подписал соответствующее постановление.

Так, для предприятий с численностью от 150 до 300 сотрудников установлена норма в 2 кандидата, от 300 до 500 - 3 кандидата, свыше 500 сотрудников - 5 кандидатов.

Об ответственности за невыполнение установленных показателей в документе не говорится.

В России предприятия обязаны'язують відправляти працівників на війну

+6
Дурні якісь, нафіга якісь документи слати, бусиком під'їхав, загрузив хоч всіх оптом відразу і поїхав далі
31.03.2026 13:35 Ответить
+3
"Рознарядка" називається ....
31.03.2026 13:37 Ответить
+2
В Україні мобілізація більш схожа на рейдерство вільних людей,
а на росії - це тупо кріпосне право по обміну рабів на право вести бізнес...
31.03.2026 13:41 Ответить
Дурня якась, нафіга мобілізація в принципі, коли від своїх добровольцєв відбою немає, а від африканських - ще й відбитись не вдається?
31.03.2026 13:52 Ответить
Не тільки в рязанській - по всій рфії почалась така практика ...
+ активне залучення студенської молоді в підрозділи БПЛА
31.03.2026 13:37 Ответить
А бусифікації там дійсно немає + відчинені кордони. Навіть в цій новині вони нібито поставили план, але немає жодної відповідальності за його невиконання. Тож майже всі ці плани будуть не виконані.
31.03.2026 13:49 Ответить
Немає відповідальності?
А керівництво точно пройде всі перевірки КСП?
31.03.2026 13:55 Ответить
РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ - система комплектування регулярної армії і військово-мор. флоту в Росії у 18-19 ст.
Здійснювалася шляхом примусового набору від усіх податних станів. Спочатку брали до війська 1 рекрута із 20-ти дворів
31.03.2026 13:45 Ответить
Для багатьох затруднених кацапів це стане стимулом щоб звільнитися з тих виробництв і фірм. На місце тих спеціалістів в ********** важко буде знайти заміну. А це вже теж позитивна крапелька в морі для успіху України.
31.03.2026 13:49 Ответить
Кваліфіковані кадри ніхто на смерть посилати не буде, а всяких недотеп та ледарів - будь ласка. Так і воювати будуть.
31.03.2026 13:53 Ответить
У сересері приблизно так з підприємств та НДІ посилали на сінокос чи на кагати. Правда, там люди поверталися..
31.03.2026 13:50 Ответить
З усіх підприємств посилання. І солдат посилали. Навіть студентів та школярів посилали "на картошку".
31.03.2026 13:54 Ответить
Дійде і до школярів..
31.03.2026 13:59 Ответить
це те,що повинна була робити влада у нас, натомістьгундосий не помічає ніяких проблем, сцикло хрипле
31.03.2026 13:59 Ответить
 
 