Предприятия в Рязанской области РФ обязали отправить от 2 до 5 работников на войну против Украины. ДОКУМЕНТ

Власти Рязанской области РФ обязали предприятия участвовать в наборе людей на военную службу по контракту для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Губернатор области Павел Малков подписал соответствующее постановление.

Так, для предприятий с численностью от 150 до 300 сотрудников установлена норма в 2 кандидата, от 300 до 500 - 3 кандидата, свыше 500 сотрудников - 5 кандидатов.

Об ответственности за невыполнение установленных показателей в документе не говорится.

