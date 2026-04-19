РФ блокирует соцсети, потому что готовится к большой мобилизации, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что блокировка социальных сетей в России может быть связана с масштабной мобилизацией.
Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Ограничение доступа к социальным сетям в РФ связано не с тем, чтобы ограничить критику главы их государства. А, на мой взгляд, с более глубокой задачей. Чтобы не было бунтов.
Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей. Прежде всего, всеобщая мобилизация, масштабная. Это мобилизация людей из центральных городов, в частности - Москвы и Санкт-Петербурга", — пояснил он.
Для чего РФ нужна мобилизация?
По мнению Зеленского, крупная мобилизация нужна России для того, чтобы повторить крупное наступление на Украину.
"Вариант Б, для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий и сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил. Потому что то или иное государство, например, страны Балтии, не готовы к сильному противостоянию. Потому что они - маленькие, а не потому, что они - не смелые, а русские - смелые", - сказал президент.
