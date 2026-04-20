В Эстонии раскритиковали Зеленского за заявление о возможном нападении РФ на Прибалтику: подрывает доверие к 5-й статье НАТО
Эстонские политики назвали ложным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии. Такими заявлениями украинский лидер якобы подрывает "доверие к 5-й статье НАТО" и "не способствует сотрудничеству".
Об этом пишет эстонский вещатель ERR, который цитирует заявления эстонских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Критика Зеленского
Так, министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. Однако такие заявления, мол, не соответствуют оценке эстонской разведки.
"Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии - скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане", - сказал эстонский чиновник.
По его словам, подобные утверждения со стороны Украины "никоим образом не способствуют сотрудничеству".
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии - следующие.
"Как будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, прежде всего страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы — сторона-победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете"", - сказал Михкельсон.
По его мнению, если существует серьезная угроза, то союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, часто остаются на уровне спекуляций.
В то же время Зеленского эстонский парламентарий обвинил в "ослаблении доверия к 5-й статье НАТО" и распространении российских тезисов.
"Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подорвал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины также ее ослабляет", - добавил Михкельсон.
Что предшествовало?
- Напомним, во время интервью для телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связывает ограничения социальных сетей в России с желанием сдержать бунты, вероятно, из-за объявления всеобщей мобилизации.
- Вероятными целями России он назвал страны Балтии, поскольку они "не готовы к сильному противостоянию".
Президент України все каже і робить правильно - Європа вперто продовжує купувати , в кацапів , енергоносії т.ч просто запрошуючи їх до подальшої агресії
У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов'язку всіх членів приходити на захист одного.Така допомога може як передбачати залучення збройних сил, так і не передбачати його, і може включати будь-які заходи, які держави-члени Альянсу вважають за доцільне відновлення і підтримку безпеки в Північноатлантичному регіоні.Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.Перший і єдиний раз в історії НАТО задіяла Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати Америки.
Але тоді країни НАТО були "єдиним кулаком"... А зараз? "Лебідь, рак, і щука"...
Клоуну для піару серед зебілів потрібен хайп. Будь на чому. Ляпати на камеру дурною язицюрю не задумуючись про наслідки для відносин України із союзниками.
Є у тебе реальні данні- надай їх по дипломатичним каналам. А не ляпати у прямому єфірі язицюрою пусті заяви, не підкріплені нічим
От прямо зараз погодиться раїся на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні її військ на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. ********* отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
Реалістично?
Етнічний склад: росіяни - 86,99 %, естонці - близько 4 %, решта - інші національності.
Громадянство: понад третина мешканців (близько 36 % або понад 18 000 осіб) мають паспорт РФ.
Мовне середовище: Російська мова є основною мовою спілкування, обслуговування та реклами в місті.
Нарва - третє за величиною місто Естонії, де концентрація російськомовного населення є найвищою в республіці.
Про зелених чоловічків писати чи самі фантазуєте
Дрони не ми (підори) запускаємо ,а хто ми не бачим. Напевно зелені чойойловички
Тоді хто кого пошле
- а їм і не треба ! Вони і так готові давно -
87 % - "русские", з них більше 36% мають паралельно, російське громадянство... І "міст Путіна" свій, є - міст, що з'єднує естонську Нарву, з російським Івангородом...
З другого боку - нехай би і молов. Кловун і є кловун. Тільки зедібіли вибрали його президентом і головнокомандуючим.
- 3,14zdіти з будь-якого приводу !
У якому розділі буде твоя 5 стат....тя.
яке буде ваше життєве кредо ? 3,14zdіти
Гугл-транслейт , у вас в РФії , теж блокують ?
Це все не репрезентативно
І чому взагалі естонці мають слухати такого феєричного довбойоба який проспав вторгення у власну країну?
Але їм зараз Статття та Пункт "згідно відповідно" не допоможе!!
Треба саме двосторонні договори ( як мають Скандинавські країни, хоч вони вже всі в Нато) , хоч таємні хоч які, та підготовка логістики для союзних сил. Та підготовка ТРО, дронщиків, партизан, ССО !!