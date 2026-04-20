РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8013 посетителей онлайн
Новости
3 468 65

В Эстонии раскритиковали Зеленского за заявление о возможном нападении РФ на Прибалтику: подрывает доверие к 5-й статье НАТО

Зеленський

Эстонские политики назвали ложным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии. Такими заявлениями украинский лидер якобы подрывает "доверие к 5-й статье НАТО" и "не способствует сотрудничеству".

Об этом пишет эстонский вещатель ERR, который цитирует заявления эстонских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика Зеленского

Так, министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. Однако такие заявления, мол, не соответствуют оценке эстонской разведки.

"Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии - скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане", - сказал эстонский чиновник.

По его словам, подобные утверждения со стороны Украины "никоим образом не способствуют сотрудничеству".

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии - следующие.

"Как будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, прежде всего страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы — сторона-победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете"", - сказал Михкельсон.

По его мнению, если существует серьезная угроза, то союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, часто остаются на уровне спекуляций.

В то же время Зеленского эстонский парламентарий обвинил в "ослаблении доверия к 5-й статье НАТО" и распространении российских тезисов.

"Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подорвал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины также ее ослабляет", - добавил Михкельсон.

Что предшествовало?

  • Напомним, во время интервью для телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связывает ограничения социальных сетей в России с желанием сдержать бунты, вероятно, из-за объявления всеобщей мобилизации.
  • Вероятными целями России он назвал страны Балтии, поскольку они "не готовы к сильному противостоянию".

Автор: 

Зеленский Владимир (23992) Балтия (389) россия (97212) Эстония (1612) Цахкна Маргус (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Розпочали говорити правду "лідору" в обличчя....
показать весь комментарий
20.04.2026 19:58 Ответить
Зєля до@издиця ,що його і нас всіх разом з ним навіть балтійці пошлють нахрін.
показать весь комментарий
20.04.2026 19:59 Ответить
Куди не влізе чекай скандал ,він чомусь чим завгодно переймаєтся і Близьким Сходом і рекламує напад рашистів на Балтійські країни ,одне що його менше хвилює, це як зупинити ворога ,стабілізувати фронт і як під час війни зупинити корупцію і марнотратство.
показать весь комментарий
20.04.2026 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розпочали говорити правду "лідору" в обличчя....
показать весь комментарий
20.04.2026 19:58 Ответить
твій "лідор" в Кацапії , в бункері ховається
Президент України все каже і робить правильно - Європа вперто продовжує купувати , в кацапів , енергоносії т.ч просто запрошуючи їх до подальшої агресії
показать весь комментарий
20.04.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 20:19 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 21:13 Ответить
Я нашого дурня захищать не збираюся - краще-б, займався проблемами України... Але, з іншого боку - а в чому він неправий? Пам'ятаю, як, ще при Союзі, з НАТО "стібалися" та реготали, коли турки забрали у греків половину Кіпру...
У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов'язку всіх членів приходити на захист одного.Така допомога може як передбачати залучення збройних сил, так і не передбачати його, і може включати будь-які заходи, які держави-члени Альянсу вважають за доцільне відновлення і підтримку безпеки в Північноатлантичному регіоні.Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.Перший і єдиний раз в історії НАТО задіяла Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня 2001 року на Сполучені Штати Америки.
Але тоді країни НАТО були "єдиним кулаком"... А зараз? "Лебідь, рак, і щука"...
показать весь комментарий
20.04.2026 20:22 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
20.04.2026 19:59 Ответить
Вже писав тут... Скинули мені кілька місяців тому такий варіант при припиненні вогню. Цікаво, у ЄС розглядають такий: Сценарій:
От прямо зараз погодиться раїся на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні її військ на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. ********* отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
Реалістично?
показать весь комментарий
20.04.2026 20:23 Ответить
Реалістично. Навіть більше - логічно було б так зробити. Але... є маленький нюанс. путін ніколи не погодиться на припинення вогню по фактичній ЛБЗ. Він нас не сприймає серйозно і це не дасть йому зупинитись. І всі свої ресурси він спалить саме в Україні. Дуже серйозно його заклинило на Україні. І у цьому його слабкість.
показать весь комментарий
20.04.2026 20:42 Ответить
Основні демографічні дані про Нарву:
Етнічний склад: росіяни - 86,99 %, естонці - близько 4 %, решта - інші національності.
Громадянство: понад третина мешканців (близько 36 % або понад 18 000 осіб) мають паспорт РФ.

Мовне середовище: Російська мова є основною мовою спілкування, обслуговування та реклами в місті.

Нарва - третє за величиною місто Естонії, де концентрація російськомовного населення є найвищою в республіці.
Про зелених чоловічків писати чи самі фантазуєте
показать весь комментарий
20.04.2026 21:51 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 19:59 Ответить
показать весь комментарий
Ждунів нападу на Балтію естонські потужники смачно натикали рилами у їхнє ж лайно. Зеленим варто припинити поширювати істерію та намагання залякати населення Європи.
показать весь комментарий
20.04.2026 20:01 Ответить
Нарва - це той самий Крим... Тільки естонський... І ще гірший...
87 % - "русские", з них більше 36% мають паралельно, російське громадянство... І "міст Путіна" свій, є - міст, що з'єднує естонську Нарву, з російським Івангородом...
показать весь комментарий
20.04.2026 20:28 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
За даними перепису населення Естонії 2021 року, Нарва є найбільш «російським» містом країни: етнічні росіяни становлять близько 87 % населення. Загалом у місті проживає понад 50 000 осіб, при цьому значна частина мешканців - громадяни Росії або особи без громадянства.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Напад кацапів на країни Балтії - лише справа часу ! А коли це станеться - тутешні "коментатори" будуть верещати , мовляв - "чому Президент України їх вчасно не попередив?" ... так ?
показать весь комментарий
20.04.2026 20:13 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
20.04.2026 20:36 Ответить
