В Эстонии раскритиковали Зеленского за заявление о возможном нападении РФ на Прибалтику: подрывает доверие к 5-й статье НАТО

Эстонские политики назвали ложным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии. Такими заявлениями украинский лидер якобы подрывает "доверие к 5-й статье НАТО" и "не способствует сотрудничеству".

Об этом пишет эстонский вещатель ERR, который цитирует заявления эстонских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Критика Зеленского

Так, министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. Однако такие заявления, мол, не соответствуют оценке эстонской разведки.

"Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии - скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане", - сказал эстонский чиновник.

По его словам, подобные утверждения со стороны Украины "никоим образом не способствуют сотрудничеству".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва обвинила страны Балтии и Финляндию в соучастии в "агрессии против РФ": в ЕС отреагировали

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии - следующие.

"Как будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, прежде всего страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы — сторона-победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете"", - сказал Михкельсон.

По его мнению, если существует серьезная угроза, то союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, часто остаются на уровне спекуляций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европе нужны гарантии безопасности от Украины, - Цахкна

В то же время Зеленского эстонский парламентарий обвинил в "ослаблении доверия к 5-й статье НАТО" и распространении российских тезисов.

"Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подорвал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины также ее ослабляет", - добавил Михкельсон.

Что предшествовало?

Напомним, во время интервью для телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связывает ограничения социальных сетей в России с желанием сдержать бунты, вероятно, из-за объявления всеобщей мобилизации.

Вероятными целями России он назвал страны Балтии, поскольку они "не готовы к сильному противостоянию".

Читайте также: В Швеции предупредили о возможной атаке РФ на острова Балтии, – The Times