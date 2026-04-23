Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что мировые лидеры должны оказывать давление на диктатора Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN.



"Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина.



И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", - говорится в сообщении.

Зеленский считает, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин, премьер Индии Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну.

"Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем", - подытожил глава государства.

