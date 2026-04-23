Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, - Зеленский

Трамп и Си Цзиньпин должны оказывать давление на Путина: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что мировые лидеры должны оказывать давление на диктатора Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина.

И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский лично примет участие в заседании Европейского совета

Зеленский считает, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин, премьер Индии Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну.

"Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем", - подытожил глава государства.

Читайте: Войну в Украине нельзя откладывать "на потом", урегулирование должно идти параллельно с другими кризисами, — Зеленский

+4
Тобі 7 років? Що ти несеш?
23.04.2026 09:46 Ответить
+4
Дебіл. З якого це дива союзники Х'уйла будуть на Ху'йла давити щоб зупинив війну? Скоріше вони на тебе надавлять бо Х'уйло ржавий гвоздь а ти м'яке лайно.
23.04.2026 09:48 Ответить
+4
Ооо указаніє пошли. Бачок потік окончатєльно л(п)ідора.
23.04.2026 09:49 Ответить
Еееееее?! А "сойтісь па-сєрєдінє?"
23.04.2026 09:45 Ответить
у травнi, пiсля шашликiв.
23.04.2026 09:54 Ответить
Доки при владі ідіоти - біда не минуча. А ідіоти при владі завжди, нормальні на тій вершині не утримуються.
23.04.2026 09:45 Ответить
А воно їм треба?
23.04.2026 09:46 Ответить
Тобі 7 років? Що ти несеш?
Дебіл. З якого це дива союзники Х'уйла будуть на Ху'йла давити щоб зупинив війну? Скоріше вони на тебе надавлять бо Х'уйло ржавий гвоздь а ти м'яке лайно.
Зеленський не всіх старих пердунів 70+ назвав! Є ще Ердоган,Ла Сілва,Нетаньяху,Алієв,Лукашенко,Токаєв та інші старі пердуни!
Ооо указаніє пошли. Бачок потік окончатєльно л(п)ідора.
за 7 лет он весь мир зае бал
23.04.2026 09:56 Ответить
Это ***** должны сказать ни китайцы с индусами а Украина своими ракетами и дронами, только такой язык понимает *****...
23.04.2026 09:52 Ответить
Зрозумілий тепер маневр з "Індією", пипа вимагав військових з третіх країн, не з НАТО і влада йде на ці ультиматуми перекручуючи, що це буде "українська перемога"..
23.04.2026 09:54 Ответить
ще запроси до шашликів, бо вже травень на носу, як це було у лютому 22 року за тиждень до вторгнення підорашки в Україну.
23.04.2026 09:54 Ответить
"Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий." (с)
23.04.2026 09:57 Ответить
Давай зразу вступай в БРІКС, до чого ця прилюдія 😸
23.04.2026 09:58 Ответить
 
 