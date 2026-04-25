Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр: 6 человек погибли, 47 – ранены, двое – в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска несколькими волнами атаковали Днепр, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты наносили удары ракетами и беспилотниками. Удары были целенаправленными – по жилым кварталам.

"Убили 6 человек, ранили – 47. Двое пострадавших – в "тяжелом" состоянии", – отметил Ганжа.

Вследствие атак повреждены дома, разрушены здания, выгорели автомобили.

"Люди потеряли дом. Люди потеряли родных. Это сознательный террор. Это преступление против людей", — подчеркнул глава ОГА.

Сообщается, что на местах ударов с ночи работают все службы.

Удар по предприятию

Также отмечается, что вечером враг снова атаковал Днепр. Повреждено предприятие. Последствия уточняются.

Что предшествовало

