1 137 1
Удар РФ по 4-поверхівці в Дніпрі: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару РФ по 4-поверхівці.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії офіційно завершено. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок. Психологами ДСНС надано допомогу 37 особам, з них 1 дитина.
Наслідки атаки
Що передувало
- У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.
- Удень 25 квітня російські війська повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.
- Станом на 15:30 повідомлялося про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.
- Повідомлялося, що Кабінет Міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.
- Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. За останніми даними повідомлялося про шістьох загиблих та 47 поранених.
Igor Grytselyak
25.04.2026 21:49
