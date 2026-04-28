Рашисты атаковали Кривой Рог: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО
Ночью и утром 28 апреля враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области ударными БПЛА.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По его словам, в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, обошлось без потерь. Последствия утренней атаки уточняются - предварительно, также без потерь.
Впоследствии Вилкул сообщил о новом вражеском ударе по объекту инфраструктуры.
"На данный момент, к сожалению, один человек погиб, один ранен", - уточнил он.
Более подробной информации на данный момент нет.
Ночь в Днепропетровской области
По данным ОВА, почти 30 раз враг атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
- В Никопольском районе удары пришлись по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены частные дома и хозяйственное сооружение. Ранения получил мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- В Криворожском районе под ударом оказались сам Кривой Рог и Зеленодольская громада. Возник пожар. Повреждены инфраструктура, частные дома и грузовик.
Але добре , що Головний СлугаТогоНароду ще на початку війни в травні 2022 року вивіз з Кривого Рогу своїх папуСашу та мамуРиму на ТериторіюТогоНароду на віллу в містечко Рішпон ... це має добре заспокоювати переможців73% , які ще не чкурнули по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка в Вільну Європу з КраїниМрійЗеленського, життя в якій вони радісно обрали 21 квітня 2019 року!
ХАРОШАЯ ШУТЄЄЧКА, пане "звичайний пенсіонер" ! Я б вам радив прийняти участь в проекті "Розсміши коміка" ... у вас є великі шанси перемогти!
Від себе додам - якби папаСаша та мамаРима дійсно були б під час війни в Кривому Розі, то ЦАР кожного місяця відвідував би це місто та на УРЯшМарафоні пересічні побачили б відио та світлини с зустрічами НАЙВЕЛИЧНІШОГО та його батьків .
Та й взагалі, якщо б батьки СОНЦЕСЯЙНОГО були б під час війни в Україні, то ЦАР вітав би пересічних з Великоднем чи Різдвом , коли б біля нього стояли його батьки чи діти, яких, доречі, теж ніхто не бачив в Україні , а тільки слухає ЦАРСЬКІ КАЗКИ, що його діти досі в Україні .
А дочці НАЙВЕЛИЧНІШОГО, Александрі, вже майже 22 роки і як би вона десь наглядала за пораненими бійцями ЗСУ в якомусь шпиталі, то всі пересічні обов'язково про те дізнались з УРЯшМарафону .
Десь так, пане "звичайний пенсіонер"!