Рашисты атаковали Кривой Рог: погиб мужчина, есть раненый. ФОТО

Ночью и утром 28 апреля враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области ударными БПЛА.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каковы последствия?

По его словам, в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, обошлось без потерь. Последствия утренней атаки уточняются - предварительно, также без потерь.

Впоследствии Вилкул сообщил о новом вражеском ударе по объекту инфраструктуры.

"На данный момент, к сожалению, один человек погиб, один ранен", - уточнил он.

Более подробной информации на данный момент нет.

Ночь в Днепропетровской области

По данным ОВА, почти 30 раз враг атаковал два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе удары пришлись по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены частные дома и хозяйственное сооружение. Ранения получил мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе под ударом оказались сам Кривой Рог и Зеленодольская громада. Возник пожар. Повреждены инфраструктура, частные дома и грузовик.

