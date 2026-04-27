Ворог атакував Нікопольщину дронами й артилерією: загинув чоловік
27 квітня російські війська здійснили близько 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини з використанням дронів та артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна людина загинула. Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією", - ідеться в повідомленні.
Під ударом були:
- Нікополь,
- Червоногригорівська,
- Марганецька і
- Мирівська громади.
Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки.
Жертви
На жаль, загинув 68-річний чоловік. Співчуття рідним.
