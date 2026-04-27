Ворог атакував Нікопольщину дронами й артилерією: загинув чоловік

27 квітня російські війська здійснили близько 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини з використанням дронів та артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула. Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією", - ідеться в повідомленні.

Під ударом були:

  • Нікополь,
  • Червоногригорівська,
  • Марганецька і
  • Мирівська громади.

Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки.

Жертви

На жаль, загинув 68-річний чоловік. Співчуття рідним.

Кацапи постійно тричі на день артою обстрілюють Нікополь.За раз 4-9 виходів.Це не рахуя дронів.
27.04.2026 21:14 Відповісти
 
 