Ворог атакував Нікопольщину дронами й артилерією: загинув чоловік

27 квітня російські війська здійснили близько 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини з використанням дронів та артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула. Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією", - ідеться в повідомленні.

Під ударом були:

Нікополь,

Червоногригорівська,

Марганецька і

Мирівська громади.

Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки.

Жертви

На жаль, загинув 68-річний чоловік. Співчуття рідним.

