РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7968 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Никопольщины
433 1

Враг атаковал Никопольский район дронами и артиллерией: погиб мужчина

Обстрелы Днепропетровской области

27 апреля российские войска совершили около 20 атак по Никопольскому району Днепропетровской области с использованием дронов и артиллерии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Один человек погиб. Почти 20 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками и артиллерией", - говорится в сообщении.

Под ударом оказались:

  • Никополь,
  • Червоногригоровская,
  • Марганецкая и
  • Мировская громады.

Повреждены многоквартирные и частные дома.

Жертвы

К сожалению, погиб 68-летний мужчина. Соболезнования родным.

Автор: 

Никополь Днепропетровская область Никопольский район
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи постійно тричі на день артою обстрілюють Нікополь.За раз 4-9 виходів.Це не рахуя дронів.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:14 Ответить
 
 