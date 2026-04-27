Враг атаковал Никопольский район дронами и артиллерией: погиб мужчина
27 апреля российские войска совершили около 20 атак по Никопольскому району Днепропетровской области с использованием дронов и артиллерии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
"Один человек погиб. Почти 20 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками и артиллерией", - говорится в сообщении.
Под ударом оказались:
- Никополь,
- Червоногригоровская,
- Марганецкая и
- Мировская громады.
Повреждены многоквартирные и частные дома.
Жертвы
К сожалению, погиб 68-летний мужчина. Соболезнования родным.
