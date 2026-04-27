Враг атаковал Никопольский район дронами и артиллерией: погиб мужчина

27 апреля российские войска совершили около 20 атак по Никопольскому району Днепропетровской области с использованием дронов и артиллерии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб. Почти 20 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками и артиллерией", - говорится в сообщении.

Под ударом оказались:

Никополь,

Червоногригоровская,

Марганецкая и

Мировская громады.

Повреждены многоквартирные и частные дома.

Жертвы

К сожалению, погиб 68-летний мужчина. Соболезнования родным.

