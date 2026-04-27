"Хотели снять "освобождение" - попали в плен", - бойцы полка имени Коцюбайло взяли в плен группу окупантов с флагами РФ. ВИДЕО

На границе Днепропетровской и Запорожской областей бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла взяли в плен группу российских военных при необычных обстоятельствах.

бойцы подразделения рассказали каналу "Бутусов плюс" об обстоятельствах захвата россиян в плен.

Инцидент произошел во время поиска украинскими операторами БПЛА своего дрона, совершившего вынужденную посадку в селе.

Зайдя в один из полуразрушенных домов, чтобы переждать вражеский налет, украинские воины столкнулись с оккупантами, которые были одеты в маскараты. Из-за отсутствия красного скотча и использования русского языка обеими сторонами, захватчики сначала приняли украинских штурмовиков за "своих". Однако после проверки и требования поднять маски враг был разоружен и сдался в плен.

Как выяснилось позже, пленные были частью группы из 24 человек, которые имели задание тайно проникнуть вглубь украинских позиций. Их главной целью было продемонстрировать на камеру российского дрона флаги РФ в населенном пункте, создавая для пропаганды иллюзию контроля над территорией. Оккупанты рассказали, что шли 19 километров в течение четырех дней, скрываясь в подвалах, однако вместо "картинки" для ТВ попали в руки воинов полка имени Коцюбайла.

