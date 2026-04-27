Враг пытается прорваться через "зеленку" на юге, ВСУ усилили контрмеры, - Волошин

На южном направлении российские войска пытаются воспользоваться лесистой местностью для продвижения вглубь украинских позиций, в частности в районе Великомихайловского леса. В то же время Силы обороны активизируют поисково-ударные операции и сдерживают противника.

Об этом в эфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация на участке фронта

"Уже более или менее поднялась "зеленка", и враг пытается это использовать для того, чтобы проникнуть в глубину нашей обороны. Мы, например, даже увеличили количество поисково-ударных действий для того, чтобы выявлять подобные группы", - сказал пресс-секретарь.

По словам Волошина, враг в настоящее время активизировался на нескольких направлениях, в частности на Александровском.

Враг хочет создать плацдарм

"Его группы пытаются зайти в Великомихайловский лес, разведать какие-то переправы, потому что там течет река Волчья, и в этом лесу враг пытается захватить какой-то плацдарм, чтобы снова продолжить свои штурмовые действия в направлении Покровского, Днепропетровской области", - добавил он.

