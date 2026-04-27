Ворог намагається прорватися через "зеленку" на півдні, ЗСУ посилили контрдії, - Волошин
На південному напрямку російські війська намагаються скористатися лісистою місцевістю для просування вглиб українських позицій, зокрема поблизу Великомихайлівського лісу. Водночас Сили оборони активізують пошуково-ударні операції й утримують ворога.
Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ситуація на ділянці фронту
"Вже більш менш піднялась "зеленка" і ворог намагається це використати для того, щоб проникнути в глибину нашої оборони. Ми, наприклад, навіть збільшили кількість пошуково-ударних дій для того, щоб виявляти подібні групи", - сказав речник.
За словами Волошина, ворог наразі активізувався на декількох напрямках, зокрема на Олександрівському.
Ворог хоче створити плацдарм
"Його групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини", - додав він.
