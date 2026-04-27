Боїв в Оріхові немає, ворог за 15 км від міста, - Волошин

Оріхів під контролем України

Незважаючи на постійні артилерійські та авіаційні атаки з боку Росії, у районі Оріхова Запорізької області бої безпосередньо не відбуваються. Щоб наблизитися до міста, противнику доведеться прорвати кілька оборонних рубежів.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Яка ситуація у місті?

"Оріхів розташований взагалі до 15 кілометрів від позицій, де бачили росіян. До фронту там доволі далеко. Крім того, щоб ворог дійшов до Оріхова, йому необхідно прорвати наших декілька смуг оборони, взяти під контроль, наприклад, такий населений пункт як Новоданилівка або ж якось так інфільтруватися там, де ми його чекаємо, тому про вуличні бої в Оріхові я не чув", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Оріхові немає вуличних боїв – це повна маячня": Сили оборони Півдня спростували заяви РФ

Обстріли

За його словами, місто потерпає від ворожих обстріли, ударів дронами та авіацією.

"Ми щодня фіксуємо по тому ж Оріхову масовані авіаційні удари, по 8-15 КАБів прилітає, але Оріхів - це приклад нашої незламності, тому Оріхів наш", - наголосив Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийти на передову та здійснити штурмові дії: росіяни планують підійти якнайближче до Оріхова, - Сили оборони півдня

Телевізійні військові, які зі студій кохають зелю і банду, вже в кадр не влазять.
Може їх туди ?
27.04.2026 14:29 Відповісти
Там вже майже нікого немає з цивільних, але ворог далеко... віримо
27.04.2026 14:34 Відповісти
Слова речника - "я не чув", дуже інформативно
27.04.2026 16:14 Відповісти
 
 