Боїв в Оріхові немає, ворог за 15 км від міста, - Волошин

Незважаючи на постійні артилерійські та авіаційні атаки з боку Росії, у районі Оріхова Запорізької області бої безпосередньо не відбуваються. Щоб наблизитися до міста, противнику доведеться прорвати кілька оборонних рубежів.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка ситуація у місті?

"Оріхів розташований взагалі до 15 кілометрів від позицій, де бачили росіян. До фронту там доволі далеко. Крім того, щоб ворог дійшов до Оріхова, йому необхідно прорвати наших декілька смуг оборони, взяти під контроль, наприклад, такий населений пункт як Новоданилівка або ж якось так інфільтруватися там, де ми його чекаємо, тому про вуличні бої в Оріхові я не чув", - сказав речник.

Обстріли

За його словами, місто потерпає від ворожих обстріли, ударів дронами та авіацією.

"Ми щодня фіксуємо по тому ж Оріхову масовані авіаційні удари, по 8-15 КАБів прилітає, але Оріхів - це приклад нашої незламності, тому Оріхів наш", - наголосив Волошин.

