"В Оріхові немає вуличних боїв – це повна маячня": Сили оборони Півдня спростували заяви РФ

В Оріхові Запорізької області, який нині за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, немає російських військ та вуличних боїв.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив "Суспільне Запоріжжя", передає Цензор.НЕТ.

"Вище військове керівництво рф озвучило, що в Оріхові проходять вуличні бої. Я хотів би сказати, що це повна маячня", - сказав Волошин.

Речник Сил оборони Півдня пояснює, щоб аби дійти до Оріхова росіянам потрібно взяти під контроль Новоданилівку, яка стоїть на їхньому шляху. Іноді російські військові намагаються підійти своїми диверсійними групами, приховано інфільтруватися, але там Сили оборони знищують їх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Оріхову: двоє людей поранені внаслідок атаки РФ

"То ж навіть не можна сказати, що ворог підійшов до Новоданилівки. Щодо Оріхова, звичайно, що там противника немає", - зазначив він.

Та підійти ближче до Оріхова росіяни планують, зауважив Владислав Волошин.

"Місто щодня піддається ворожим ударам авіації. Щодня ми фіксуємо по півтора-два десятки ударів керованими авіабомбами. І за даними розвідки, деяким підрозділам РФ поставлено завдання підійти ближче до Оріхова, зайти на його околиці й спробувати закріпитись", - розповів він.

Загалом, за його словами, на Запорізькому напрямку росіяни активізували штурми й намагаються їх наблизити до показників передвеликоднього періоду.

Читайте також: Вийти на передову та здійснити штурмові дії: росіяни планують підійти якнайближче до Оріхова, - Сили оборони півдня

Речник Сил оборони Півдня додав, що на Оріхівському напрямку російські військові намагаються атакувати в районах Щербаків, Малих Щербаків та прорватись в напрямку Степногірська.

