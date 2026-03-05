Вийти на передову та здійснити штурмові дії: росіяни планують підійти якнайближче до Оріхова, - Сили оборони півдня

Російські війська отримали завдання підійти якнайближче до Оріхова в Запорізької області, однак Сили оборони продовжують відстежувати пересування ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

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Що планує ворог?

"За даними нашої розвідки, російські підрозділи отримали завдання підійти якнайближче до Оріхова", - розповів речник.

Він зазначив, що йдеться про ділянки фронту від Щербаків та Малих Щербаків до Малої Токмачки на сході, де росіяни планують спочатку вийти на передову, а потім здійснити штурмові дії.

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"Ці ворожі підрозділи мають зараз спочатку вийти на передову, потім здійснити штурмові дії і закріпитися на околицях Оріхова", - пояснив Волошин.

Сили оборони готові до відбиття

За словами Волошина, українські сили продовжують відстежувати рухи ворога та готові до відбиття його штурмів на зазначеному напрямку.

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