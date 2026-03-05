РУС
Выйти на передовую и осуществить штурмовые действия: россияне планируют подойти как можно ближе к Орехову, - Силы обороны юга

На фронте зафиксировано 113 боестолкновений

Российские войска получили задание подойти как можно ближе к Орехову в Запорожской области, однако Силы обороны продолжают отслеживать передвижения врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Что планирует враг?

"По данным нашей разведки, российские подразделения получили задание подойти как можно ближе к Орехову", - рассказал спикер.

Он отметил, что речь идет об участках фронта от Щербаков и Малых Щербаков до Малой Токмачки на востоке, где россияне планируют сначала выйти на передовую, а затем осуществить штурмовые действия.

Читайте также: Ситуация на юге: "кольцо" до 20 км от фронта, - Силы обороны

"Эти вражеские подразделения должны сейчас сначала выйти на передовую, затем осуществить штурмовые действия и закрепиться в окрестностях Орехова", - пояснил Волошин.

Силы обороны готовы к отражению

По словам Волошина, украинские силы продолжают отслеживать движения врага и готовы к отражению его штурмов на указанном направлении.

Читайте: Силы обороны зачищают территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, - DeepState

