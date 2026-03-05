Выйти на передовую и осуществить штурмовые действия: россияне планируют подойти как можно ближе к Орехову, - Силы обороны юга
Российские войска получили задание подойти как можно ближе к Орехову в Запорожской области, однако Силы обороны продолжают отслеживать передвижения врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
Что планирует враг?
"По данным нашей разведки, российские подразделения получили задание подойти как можно ближе к Орехову", - рассказал спикер.
Он отметил, что речь идет об участках фронта от Щербаков и Малых Щербаков до Малой Токмачки на востоке, где россияне планируют сначала выйти на передовую, а затем осуществить штурмовые действия.
"Эти вражеские подразделения должны сейчас сначала выйти на передовую, затем осуществить штурмовые действия и закрепиться в окрестностях Орехова", - пояснил Волошин.
Силы обороны готовы к отражению
По словам Волошина, украинские силы продолжают отслеживать движения врага и готовы к отражению его штурмов на указанном направлении.
