"В Орехове нет уличных боев - это полный бред": Силы обороны Юга опровергли заявления РФ
В Орехове Запорожской области, который сейчас находится в 15 километрах от линии боевого столкновения, нет российских войск и уличных боев.
Об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил "Суспільне Запоріжжя", передает Цензор.НЕТ.
Какая ситуация?
"Высшее военное руководство РФ заявило, что в Орехове идут уличные бои. Я хотел бы сказать, что это полный бред", - сказал Волошин.
Представитель Сил обороны Юга объясняет, что для того, чтобы добраться до Орехова, россиянам нужно взять под контроль Новоданиловку, которая стоит на их пути. Иногда российские военные пытаются подойти своими диверсионными группами, скрытно проникнуть, но там Силы обороны уничтожают их.
"Поэтому даже нельзя сказать, что враг подошел к Новоданиловке. Что касается Орехова, то, конечно, там противника нет", - отметил он.
Но подойти ближе к Орехову россияне планируют, заметил Владислав Волошин.
"Город ежедневно подвергается вражеским ударам авиации. Ежедневно мы фиксируем по полтора-два десятка ударов управляемыми авиабомбами. И по данным разведки, некоторым подразделениям РФ поставлена задача подойти ближе к Орехову, зайти на его окраины и попытаться закрепиться", - рассказал он.
В целом, по его словам, на Запорожском направлении россияне активизировали штурмы и пытаются довести их количество до показателей предпасхального периода.
Представитель Сил обороны Юга добавил, что на Ореховском направлении российские военные пытаются атаковать в районах Щербаков, Малых Щербаков и прорваться в направлении Степногорска.
Сводка Генштаба
- По данным Генерального штаба ВСУ, 22 апреля на Ореховском направлении войска РФ наступали в направлении населенного пункта Новоандреевка. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха, Новорозовка, Ясная Поляна, Юрковка.
