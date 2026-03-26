Удар по Орехову: двое человек ранены в результате атаки РФ

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Орехову в Запорожской области. Пострадали 71-летний мужчина и женщина, поврежден частный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар беспилотником по прифронтовому городу. Поврежден частный дом.

Ранения получили 71-летний мужчина и женщина. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы области за сутки

Один человек ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Всего за сутки оккупанты нанесли 662 удара по 35 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 20 авиаударов по Веселянке, Новоалександровке, Барвиновке, Любимовке, Воскресенке, Орехове, Гуляйпольском, Воздвиженке, Новоселовке, Долинке, Новосолошино, Егоровке, Верхней Терсе, Копанях, Чаривном, Широком.

461 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Мирное, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Гуляйпольское, Новое Запорожье, Староукраинку.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Новоселовке.

177 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Доброполье, Мирное, Староукраинку.

