Сутки в Запорожской области: под ударами РФ 45 населенных пунктов, двое погибших и 13 раненых. ФОТО

Два человека погибли, ещё тринадцать получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 860 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области.

Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью.

Войска РФ нанесли 16 авиаударов по Барвиновке, Лесному, Рождественке, Светлой Долине, Одаровке, Новоукраинке, Орехову, Новоселовке, Свободе, Копаням, Егоровке, Широкому, Воздвижке, Преображенке.

626 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Балабино, Беленкое, Червоноднепровку, Юрковку, Петровское, Веселый Гай, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Мирное, Гуляйпольское, Зеленое, Староукраинку, Еленокстантиновку, Варваровку, Доброполье, Новое Запорожье.

зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному, Цветковому.

207 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Мирное, Староукраинку, Варваровку, Доброполье.

Читайте также: Враг нанес комбинированный удар по Запорожью: один человек погиб, 12 - ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Последствия

Поступило 311 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, учебных заведений, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Читайте также: Сутки в Запорожье: погибли 3 человека, еще 3 ранены. ФОТОрепортаж