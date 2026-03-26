Удар по Оріхову: двоє людей поранені внаслідок атаки РФ

Російські війська вдарили безпілотником по Оріхову на Запоріжжі. Поранення дістали 71-річні чоловік і жінка, пошкоджено приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Росіяни безпілотником ударили по прифронтовому місту. Пошкоджений приватний будинок.

Поранення дістали 71-річні чоловік та жінка. Їм надана уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Обстріли області за добу

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 662 удари по 35 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Веселянці, Новоолександрівці, Барвинівці, Любимівці, Воскресенці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Новоселівці, Долинці, Новосолошиному, Єгорівці, Верхній Терсі, Копанях, Чарівному, Широкому.

461 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Нове Запоріжжя, Староукраїнку.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Новоселівці.

177 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Мирному, Староукраїнці.

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