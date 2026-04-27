Боев в Орехове нет, враг в 15 км от города, - Волошин

Несмотря на постоянные артиллерийские и авиационные удары со стороны России, в районе Орехова Запорожской области непосредственных боевых действий не ведется. Чтобы приблизиться к городу, противнику придется прорвать несколько оборонительных рубежей.

Об этом в эфире сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какова ситуация в городе?

"Орехов расположен вообще в 15 километрах от позиций, где видели россиян. До фронта там довольно далеко. Кроме того, чтобы враг дошел до Орехова, ему необходимо прорвать несколько наших оборонительных рубежей, взять под контроль, например, такой населенный пункт, как Новоданиловка, или же каким-то образом проникнуть туда, где мы его ждем, поэтому о уличных боях в Орехове я не слышал", - сказал пресс-секретарь.

Обстрелы

По его словам, город страдает от вражеских обстрелов, ударов дронами и авиацией.

"Мы ежедневно фиксируем по тому же Орехову массированные авиационные удары, по 8-15 КАБ прилетает, но Орехов – это пример нашей несокрушимости, поэтому Орехов наш", – подчеркнул Волошин.

