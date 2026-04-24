Враг продолжает наиболее активно атаковать на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки в целом зафиксировано 194 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиаудара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 155 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Просяна, Писанцы; в Запорожской области от авиаударов пострадали Лесное, Зоровка, Новониколаевка, Воздвижковка, Долинка, Любицкое, Цветковое, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Зеленая Долина, Червоная Криница, Орехов, Григоровка.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения живой силы противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера противник четыре раза атаковал подразделения наших защитников, нанес один авиаудар с применением трех КАБ, осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Зеленое, Лиман, Бочковое и в районе населенного пункта Синельниково.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы, Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении противник четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Александро-Шультыно, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Никаноровка, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Белицкого, Мирного и Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Калиновское, Злагода, Терново, Вороне и в сторону Александрограда, Лесного.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Солодкое, Староукраинка, Варваровка, Еленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное, Зализнычное, Гуляйпольское, Зеленое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили три штурмовые действия в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

