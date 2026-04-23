Ситуация в районе Константиновки: враг активно пытается проникнуть в город, - DeepState

Российские войска активно пытаются проникнуть в Константиновку в Донецкой области, задействуя большие силы пехоты.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг проникает в частный сектор

Как отмечается, наибольшее количество проникновений и попыток скопления фиксируется в частном секторе на юго-восточных окраинах Константиновки. Плотная застройка частного сектора дает возможность скрываться в руинах и домах, что затрудняет ударно-поисковые работы для украинских пилотов.

"Данная зона с каждым днем становится все более опасной, ведь постоянное скопление противника и его закрепление там даст возможность проникнуть вглубь города, что уже происходит в единичных, но, к счастью, безуспешных попытках", — говорится в сообщении.

Ситуация в районе Новодмитровки

По данным DeepState, одновременно с этим происходит активное просачивание на восточных окраинах в районе населенного пункта Новодмитровка, где фиксируется присутствие россиян, пытающихся занять село, что позволит также осуществлять накопление сил с последующим входом в город.

Юго-западные окраины Константиновки

Дополнительным направлением давления оккупантов являются юго-западные окраины Константиновки в районе населенных пунктов Бересток и Ильиновка.

"В частности, выясняем, находится ли Бересток вообще под нашим контролем, или там просто безрезультатно удерживают позиции бойцы СОУ, через которые активно просачивается противник", — добавили аналитики.

Нехватка людей

Также в DeepState сообщают о нехватке людей на этом участке, которые могли бы сдерживать натиск россиян. В частности, самым большим ресурсом для уничтожения и блокирования инфильтраций являются дроны, с помощью которых украинские бойцы выслеживают россиян. Они непрерывно пытаются сдерживать пехоту противника, но ее "бесконечное" количество понемногу прорывает оборону Константиновки. Параллельно с этим войска РФ сравнивают населенный пункт с землей, что затрудняет его удержание.

Захват Константиновки до 25 апреля, как это планирует РФ, нереалистичен, — пресс-секретарь 11-го армейского корпуса