Ситуация в районе Константиновки: враг активно пытается проникнуть в город, - DeepState
Российские войска активно пытаются проникнуть в Константиновку в Донецкой области, задействуя большие силы пехоты.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Враг проникает в частный сектор
Как отмечается, наибольшее количество проникновений и попыток скопления фиксируется в частном секторе на юго-восточных окраинах Константиновки. Плотная застройка частного сектора дает возможность скрываться в руинах и домах, что затрудняет ударно-поисковые работы для украинских пилотов.
"Данная зона с каждым днем становится все более опасной, ведь постоянное скопление противника и его закрепление там даст возможность проникнуть вглубь города, что уже происходит в единичных, но, к счастью, безуспешных попытках", — говорится в сообщении.
Ситуация в районе Новодмитровки
По данным DeepState, одновременно с этим происходит активное просачивание на восточных окраинах в районе населенного пункта Новодмитровка, где фиксируется присутствие россиян, пытающихся занять село, что позволит также осуществлять накопление сил с последующим входом в город.
Юго-западные окраины Константиновки
Дополнительным направлением давления оккупантов являются юго-западные окраины Константиновки в районе населенных пунктов Бересток и Ильиновка.
"В частности, выясняем, находится ли Бересток вообще под нашим контролем, или там просто безрезультатно удерживают позиции бойцы СОУ, через которые активно просачивается противник", — добавили аналитики.
Нехватка людей
Также в DeepState сообщают о нехватке людей на этом участке, которые могли бы сдерживать натиск россиян. В частности, самым большим ресурсом для уничтожения и блокирования инфильтраций являются дроны, с помощью которых украинские бойцы выслеживают россиян. Они непрерывно пытаются сдерживать пехоту противника, но ее "бесконечное" количество понемногу прорывает оборону Константиновки. Параллельно с этим войска РФ сравнивают населенный пункт с землей, что затрудняет его удержание.
"Також у DeepState повідомляють про нестачу людей на цьому відтинку, які б могли стримувати натиск росіян. "
Нестача людей? А я в тилу бачу купи вештаючихся поліціянтів та ТЦКунів , не кажучи вже про прокурорів, суддів, податківців, депутатиків та їнших різних чиновників , що роками фінансувалися з податків мирних працівників , яких зараз висмикують с залишків економіки і тим самим по-факту допомогають Путлу Поганому добивати Неньку!
Ця війна часом такою дивною здається !