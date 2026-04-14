На Константиновском направлении РФ угрожает логистике ВСУ, - 93-я ОМБр "Холодний Яр"

Враг пытается нарушить логистику Сил обороны на Константиновском направлении и готовит новые штурмы. Активность временно снизилась из-за погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" Виталий Пясецкий.

"В центре и на правом фланге наших боевых порядков враг несколько снизил активность. Есть подозрение, что они перебросили свои подразделения на более приоритетные для них направления. По левому флангу, через населенный пункт Ильиновка, они пытаются продвинуться к юго-западной окраине Константиновки. Чтобы создать угрозу логистике, или в случае успеха перерезать сам населенный пункт Константиновка", — отметил старший сержант 93-й ОМБр.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, на Константиновском направлении за прошедшие сутки враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

