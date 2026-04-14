РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10033 посетителя онлайн
Новости Константиновское направление
530 4

На Константиновском направлении РФ угрожает логистике ВСУ, - 93-я ОМБр "Холодний Яр"

Что происходит под Константиновкой: оценка военных

Враг пытается нарушить логистику Сил обороны на Константиновском направлении и готовит новые штурмы. Активность временно снизилась из-за погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" Виталий Пясецкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В центре и на правом фланге наших боевых порядков враг несколько снизил активность. Есть подозрение, что они перебросили свои подразделения на более приоритетные для них направления. По левому флангу, через населенный пункт Ильиновка, они пытаются продвинуться к юго-западной окраине Константиновки. Чтобы создать угрозу логистике, или в случае успеха перерезать сам населенный пункт Константиновка", — отметил старший сержант 93-й ОМБр.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, на Константиновском направлении за прошедшие сутки враг совершил 17 атак в районах Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Город, которого почти нет: бригада "Хижак" показала сожженные россиянами кварталы Константиновки. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12098) боевые действия (5867) 93 отдельная механизированная бригада (325) Краматорский район (1128) Константиновка (1977)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуйте ЗЕ за крашанкове перемир'я
показать весь комментарий
14.04.2026 12:05 Ответить
зєлупа з тварожнікавим сумлінно виконують вказівки крємля.
показать весь комментарий
14.04.2026 12:15 Ответить
Зеленського СРАТЬєха, знову відволікають, від укладань чергових договорів про наміри щодо безпеки…
показать весь комментарий
14.04.2026 12:30 Ответить
Не хвилюйтесь так сильно - дуже скоро вам допоможуть космічні сили зеленского, котрі він зараз будує у дуже щильному графіку. венікславский брехати не буде. Тай взагалі - слуги народу ніколи не будуть брехати отому народу хто їх обрав у 19.
показать весь комментарий
14.04.2026 12:35 Ответить
 
 