Город, которого почти нет: бригада "Хищник" показала сожженные россиянами кварталы Константиновки. ВИДЕО

В сети появились шокирующие кадры аэроразведки, демонстрирующие масштабы катастрофы в городе Константиновка Донецкой области. Видео, снятое пилотами бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, показывает город, который систематически разрушается в результате российских обстрелов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Константиновка, расположенная всего в 20 километрах от Краматорска, сегодня превратилась в зону сплошного пепла.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Город, который дышал жизнью и промышленным ритмом, сегодня стал одной из самых горячих точек Донецкой области. До полномасштабного вторжения здесь проживало более 67 тысяч человек. На конец марта 2026 года в городе, побитом вражескими ударами, осталось лишь около 2 тысяч жителей. Враг не прекращает террор ни на минуту: КАБы, артиллерия и дроны-камикадзе бьют по жилым кварталам ежедневно. Вместе со смежными подразделениями оборону здесь держит и бригада "Хищник" патрульной полиции", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте: Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, один человек погиб, еще 10 - ранены. ФОТОрепортаж

Читайте также: Россияне нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области за неделю, - "Нафтогаз"