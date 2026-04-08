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Город, которого почти нет: бригада "Хищник" показала сожженные россиянами кварталы Константиновки. ВИДЕО

В сети появились шокирующие кадры аэроразведки, демонстрирующие масштабы катастрофы в городе Константиновка Донецкой области. Видео, снятое пилотами бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, показывает город, который систематически разрушается в результате российских обстрелов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Константиновка, расположенная всего в 20 километрах от Краматорска, сегодня превратилась в зону сплошного пепла.

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"Город, который дышал жизнью и промышленным ритмом, сегодня стал одной из самых горячих точек Донецкой области. До полномасштабного вторжения здесь проживало более 67 тысяч человек. На конец марта 2026 года в городе, побитом вражескими ударами, осталось лишь около 2 тысяч жителей. Враг не прекращает террор ни на минуту: КАБы, артиллерия и дроны-камикадзе бьют по жилым кварталам ежедневно. Вместе со смежными подразделениями оборону здесь держит и бригада "Хищник" патрульной полиции", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте: Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, один человек погиб, еще 10 - ранены. ФОТОрепортаж

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Автор: 

Донецкая область (12620) патрульная полиция (1796) Краматорский район (1328) Константиновка (2014)
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Топ комментарии
+9
Розруха, смерть, знищення. Все що являє собою кацапня.
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08.04.2026 11:28 Ответить
+9
сруцький мир називає це асвабаждєнієм.
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08.04.2026 11:31 Ответить
+5
"На кінець березня 2026 року в місті, понівеченому ворожими ударами, залишається лише близько 2 тисяч жителів."

Це ж треба бути такими впертими "ждунами" , щоб чекати "своїх визволителів" під тотальними обстрілами ! Справжні рюзьгі!

Додам ще - впевнений на 100% , що ці "ждуни" 21 квітня 2019 року голосували за ВЕСЕЛОГО ХЛОПЧИСЬКА, паралельно істерично плюючись в Папєрєдніка, за Президенства якого місто жило нормальним життям !

"Ждунам" треба ще трохи почекати і 21 квітня 2026 року вони можуть відсвяткувати 7-річчя своєї ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ над здоровим глуздом ... якщо переживуть обстріли "визволителів".
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08.04.2026 11:35 Ответить

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