Місто, якого майже немає: бригада "Хижак" показала спалені росіянами квартали Костянтинівки. ВIДЕО

У мережі оприлюднили шокуючі кадри аеророзвідки, що демонструють масштаби катастрофи у місті Костянтинівка Донецької області. Відео, зняте пілотами бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, показує місто, яке систематично знищується російськими обстрілами. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Костянтинівка, що розташована лише за 20 кілометрів від Краматорська, сьогодні перетворилася на зону суцільного згарища.

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"Місто, яке дихало життям і промисловим ритмом, сьогодні стало однією з найгарячіших точок Донеччини. До повномасштабного вторгнення тут мешкало понад 67 тисяч людей. На кінець березня 2026 року в місті, понівеченому ворожими ударами, залишається лише близько 2 тисяч жителів. Ворог не припиняє терор ні на хвилину: КАБи, артилерія та дрони-камікадзе б'ють по житлових кварталах щодня.Разом з суміжними підрозділами оборону тут тримає і бригада "Хижак" патрульної поліції", - зазначається у коментарі до відео.

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