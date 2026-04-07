Росіяни завдали 52 ураження по газових мережах на Донеччині за тиждень, - "Нафтогаз"

Із 30 березня по 5 квітня російські війська завдала 52 ураження газовим мережам в Донецькій області, внаслідок чого 436 домівок залишалися без газу.

Про це повідомила група "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Краматорськ

Як зазначається, найбільше постраждав Краматорськ - 23 влучання у газову інфраструктуру. Без газу залишилися 171 домівка. 60 родинам вже відновили газопостачання, ще 45 - повернули газ після попередніх відключень.

Також читайте: Росія здійснила 129 атак на об’єкти "Нафтогазу" за опалювальний сезон

Дружківка

У Дружківці зафіксовано 13 таких влучань, і саме тут найбільша кількість домівок лишилась без газу - 233.

Інші населені пункти

У Слов’янську - 2 пошкодження, 18 родин без газу;

Миколаївка — 13 пошкоджень, 24 відключено, 42 родинам відновили газ;

Балбасівка — 1 пошкодження.

Читайте також: "Нафтогаз" та МЗС надали дипломатам 31 держави інформацію про наслідки атаки РФ на "Дружбу"

Відновлювальні роботи

Повідомляється, що газовики працюють у надважких умовах — під обстрілами, серед зруйнованих будинків і пошкодженої інфраструктури. Вони повертають газ там, де це дозволяє безпекова ситуація.