Росіяни завдали 52 ураження по газових мережах на Донеччині за тиждень, - "Нафтогаз"
Із 30 березня по 5 квітня російські війська завдала 52 ураження газовим мережам в Донецькій області, внаслідок чого 436 домівок залишалися без газу.
Про це повідомила група "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.
Краматорськ
Як зазначається, найбільше постраждав Краматорськ - 23 влучання у газову інфраструктуру. Без газу залишилися 171 домівка. 60 родинам вже відновили газопостачання, ще 45 - повернули газ після попередніх відключень.
Дружківка
У Дружківці зафіксовано 13 таких влучань, і саме тут найбільша кількість домівок лишилась без газу - 233.
Інші населені пункти
- У Слов’янську - 2 пошкодження, 18 родин без газу;
- Миколаївка — 13 пошкоджень, 24 відключено, 42 родинам відновили газ;
- Балбасівка — 1 пошкодження.
Відновлювальні роботи
Повідомляється, що газовики працюють у надважких умовах — під обстрілами, серед зруйнованих будинків і пошкодженої інфраструктури. Вони повертають газ там, де це дозволяє безпекова ситуація.
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