Россияне нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области за неделю, - "Нафтогаз"
С 30 марта по 5 апреля российские войска нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области, в результате чего 436 домов остались без газа.
Об этом сообщила группа "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
Краматорск
Как отмечается, больше всего пострадал Краматорск - 23 попадания в газовую инфраструктуру. Без газа остались 171 дом. 60 семьям уже восстановили газоснабжение, еще 45 - вернули газ после предыдущих отключений.
Дружковка
В Дружковке зафиксировано 13 таких попаданий, и именно здесь наибольшее количество домов осталось без газа - 233.
Другие населенные пункты
- В Славянске - 2 повреждения, 18 семей без газа;
- Николаевка - 13 повреждений, 24 отключены, 42 семьям восстановили газ;
- Балбасовка - 1 повреждение.
Восстановительные работы
Сообщается, что газовики работают в крайне тяжелых условиях - под обстрелами, среди разрушенных домов и поврежденной инфраструктуры. Они восстанавливают газоснабжение там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
