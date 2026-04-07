Россияне нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области за неделю, - "Нафтогаз"

РФ массированно атакует объекты "Нафтогаза"

С 30 марта по 5 апреля российские войска нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области, в результате чего 436 домов остались без газа.

Об этом сообщила группа "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Краматорск

Как отмечается, больше всего пострадал Краматорск - 23 попадания в газовую инфраструктуру. Без газа остались 171 дом. 60 семьям уже восстановили газоснабжение, еще 45 - вернули газ после предыдущих отключений.

Читайте также: Россия совершила 129 атак на объекты "Нафтогаза" за отопительный сезон

Дружковка

В Дружковке зафиксировано 13 таких попаданий, и именно здесь наибольшее количество домов осталось без газа - 233.

Другие населенные пункты

  • В Славянске - 2 повреждения, 18 семей без газа;
  • Николаевка - 13 повреждений, 24 отключены, 42 семьям восстановили газ;
  • Балбасовка - 1 повреждение.

Читайте также: "Нафтогаз" и МИД предоставили дипломатам 31 государства информацию о последствиях атаки РФ на "Дружбу"

Восстановительные работы

Сообщается, что газовики работают в крайне тяжелых условиях - под обстрелами, среди разрушенных домов и поврежденной инфраструктуры. Они восстанавливают газоснабжение там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

